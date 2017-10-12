Володин: Россия вправе не исполнять решения структур СЕ при неучастии в работе ПАСЕ

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Неучастие России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) дает стране основание не брать на себя обязательств по исполнению решений, принимаемых ЕСПЧ и другими структурами СЕ. Такое заявление сделал в четверг в интервью телеканалу "Россия 24" спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Европейскому истеблишменту надо думать о том, что неучастие российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы - это плохо в том плане, что все решения, которые принимает ПАСЕ без участия российской делегации, не распространяют в дальнейшем на Россию каких-то обязательств и, соответственно, исполнения решений, которые будут принимать органы, формируемые ПАСЕ. Если нас не допустили принять это решение, мы завтра вправе не исполнять решения, которые будут приниматься Европейским судом по правам человека, <...> да и многие вопросы обсуждаются в рамках Парламентской ассамблеи", - сказал он.

По словам Володина, эта тема "не будет обсуждаться, но наверняка прозвучит" на 137-й ассамблее Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге, поскольку ПАСЕ приняла регламент, позволяющий лишить права голоса национальную делегацию, что является недопустимым.

"Когда берут и лишают права голоса парламентскую делегацию, это фактически страну, то смысл теряется в такой парламентской структуре, потому что это просто перечеркивает саму смысловую составляющую парламентаризма. Конечно, в этой ситуации важно, чтобы сами члены ПАСЕ, руководство осознали, что им нужно идти в ногу со временем. Конечно, нельзя было принимать, руководствоваться этими правилами, тем более брать и ограничивать одну из стран в праве голоса", - подчеркнул спикер.

Россия и ПАСЕ

Российская делегация в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена основных полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении делегации РФ в ее правах, но санкции остались в силе: Россия лишена права голоса, а также участия в работе руководящих органов ПАСЕ и ее миссий по наблюдению за выборами на пространстве СЕ.

В ответ РФ заявила, что приостанавливает свое участие в деятельности ПАСЕ вплоть до конца 2015 года. В январе 2016 года делегация РФ отказалась подавать заявку на подтверждение полномочий на тот год.

В начале текущего года председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия продолжит тесное сотрудничество с ПАСЕ, но в 2017 году участвовать в ее пленарных заседаниях и работе комитетов не будет. В начале июня Володин сообщил журналистам, что РФ заблокировала в текущем году выплату трети своего взноса в СЕ, которая могла бы пойти на финансирование ПАСЕ. По его словам, речь идет приблизительно об €11 млн.

Ранее спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко также заявила, что РФ не будет признавать решения ЕСПЧ, если председатель ПАСЕ будет избран без участия российской делегации.