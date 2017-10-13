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Посол России в Швеции призвал восстановить отношения двух стран

Политика
13 октября, 12:06 UTC+3 СТОКГОЛЬМ СТОКГОЛЬМ 13, октября. /ТАСС

Дипломат отметил, что "никогда раньше не ощущал такого уровня русофобии в Швеции"

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СТОКГОЛЬМ, 13 октября. /ТАСС/. Посол РФ в Швеции Виктор Татаринцев требует прекратить демонизацию России и предлагает восстановить дружеские отношения между двумя странами. Шведская газета Dagens industri опубликовала в пятницу его статью.

"Думаю, настало время заключить мир не только на поле боя, но и в головах", - пишет посол. Он отмечает, что "никогда раньше не ощущал такого уровня русофобии в Швеции". В стране стало нормой постоянно говорить о "российской угрозе" и демонизировать своего восточного соседа. "Порой кажется, что как бы Россия ни поступила, западные политики, будто под копирку, все равно будут талдычить о ее "вине"", - считает Татаринцев.

Отношения между Швецией и Москвой были заморожены в 2014 году предыдущим правоцентристским правительством. Королевство вместе с Польшей и странами Балтии является наиболее последовательным сторонником антироссийской санкционной линии в Евросоюзе.

В этом году "мы все-таки наблюдаем некоторые проблески в отношениях между нашими странами", подчеркивает посол. В этой связи он напомнил о визите в Москву министра иностранных дел Швеции Маргот Валльстрём и министра торговли Анн Линде, контактах в рамках ОБСЕ, СБ ООН, в региональных организациях.

Товарооборот между РФ и Швецией, который в период 2014-2016 годов снизился вдвое, вырос в первом полугодии 2017 года на 35%. Однако говорить о полномасштабном восстановлении российско-шведских отношений пока рано, считает дипломат. "Для этого необходим системный прорыв в преодолении подчас искусственно создаваемых препятствий", - отметил Татаринцев.

Он призывает "восстановить доверие и политический диалог, возобновить резко сократившиеся торгово-экономические связи, бороться с глобальными вызовами, оживить гуманитарные и культурные контакты". Российский посол надеется, что среди нынешнего поколения шведских политиков найдутся те, кто "не побоится бросить вызов стереотипам и найдет в себе смелость предложить открыть новую конструктивную страницу шведско-российского сотрудничества".

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