Матвиенко встретится с делегацией КНДР на полях Ассамблеи Межпарламентского союза

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 октября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что проведет встречу с первым заместителем председателя парламента КНДР на полях Ассамблеи Межпарламентского союза (МПС) в Санкт-Петербурге.

"У меня будут официальные двусторонние встречи и с председателем парламента Южной Кореи, и с первым заместителем председателя парламента Северной Кореи, который возглавляет делегацию", - сказала она на пресс-конференции, посвященной открытию 137-й Ассамблеи МПС.

Делегация КНДР, по словам Матвиенко, уже прибыла в Санкт-Петербург.

"Мы рады тому, что приехали делегаты национальных парламентов и Южной Кореи, и Северной Кореи", - сказала она.

Глава Совфеда добавила, что Россия попытается убедить делегации Южной Кореи и КНДР сесть за стол переговоров, но вероятность встречи делегаций двух стран на МПС невелика.

"Будем пытаться, степень вероятности трудно предугадать, но так честно можем сказать, что невелика вероятность", - сказала она.