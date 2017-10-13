Матвиенко встретится с делегацией КНДР на полях Ассамблеи Межпарламентского союза

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 октября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что проведет встречу с первым заместителем председателя парламента КНДР на полях Ассамблеи Межпарламентского союза (МПС) в Санкт-Петербурге.
"У меня будут официальные двусторонние встречи и с председателем парламента Южной Кореи, и с первым заместителем председателя парламента Северной Кореи, который возглавляет делегацию", - сказала она на пресс-конференции, посвященной открытию 137-й Ассамблеи МПС.
Делегация КНДР, по словам Матвиенко, уже прибыла в Санкт-Петербург.
"Мы рады тому, что приехали делегаты национальных парламентов и Южной Кореи, и Северной Кореи", - сказала она.
Глава Совфеда добавила, что Россия попытается убедить делегации Южной Кореи и КНДР сесть за стол переговоров, но вероятность встречи делегаций двух стран на МПС невелика.
"Будем пытаться, степень вероятности трудно предугадать, но так честно можем сказать, что невелика вероятность", - сказала она.