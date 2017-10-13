Посольство РФ в Великобритании высмеяло "вмешательство покемонов" в выборы США

"Хосписная помощь — это философия безусловной любви и постоянной поддержки"В стране 13 октября, 17:09
Как "русский вопрос" влияет на выборы в ЭстонииМеждународная панорама 13 октября, 17:00
Художники Северной и Южной Осетии представят работы в ИталииКультура 13 октября, 16:58
Чесноков: смена климата может помешать Шараповой успешно выступить на "ВТБ Кубке Кремля"Спорт 13 октября, 16:54
Эксперты: регионам нужно создать экологические фонды для сбора компенсаций от предприятийВ стране 13 октября, 16:54
ВКС России с начала октября уничтожили в Сирии более 30 главарей террористовАрмия и ОПК 13 октября, 16:53
Число пострадавших на объекте "Транснефти" в Кировской области увеличилось до 22Происшествия 13 октября, 16:49
Макропулос назвал рекомендацией требование к Илюмжинову не идти на выборы главы FIDEСпорт 13 октября, 16:42
Дошкольники Сахалина познакомятся с природой с помощью интерактивного оборудованияСоциальная ответственность 13 октября, 16:41
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Посольство России в Великобритании иронично прокомментировало в пятницу информацию о том, что связанные с Россией структуры якобы предпринимали попытки использовать популярную мобильную игру Pokemon Go с целью разжигания ненависти среди жителей США.
"Иностранные захватчики и внутренние противоречия не смогли сокрушить американскую демократию. Пикачу и Ратата (персонажи игры - прим. ТАСС) сделали это?" - вопрошает дипмиссия, прикрепив к сообщению хэштег #pokemondidit ("это сделал покемон").
Ранее телеканал CNN заявил, что связанные с Россией структуры предпринимали попытки использовать Pokemon Go с целью разжигания ненависти среди жителей США. Игрокам предлагалось отлавливать виртуальных покемонов рядом с теми местами в США, где произошли инциденты с применением насилия со стороны стражей порядка по отношению к темнокожим.
Участникам также давались указания называть пойманных покемонов в честь погибших в результате полицейского беспредела. Победителям конкурса были обещаны бесплатные подарочные карты онлайн-магазина Amazon.
Как отмечает CNN, не исключено, что организаторы конкурса преследовали своей целью напомнить американцам о том, что указанные инциденты имели место, и, как следствие, вызвать их гнев. Телеканал при этом признал, что не нашел свидетельств того, что кто-либо из игроков в Pokemon Go пытался принять участие в данном конкурсе и получил обещанные призы.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее прокомментировала данную публикацию CNN, отметив, что телеканал "бездарно объяснил возникновение расовых проблем в современной Америке".