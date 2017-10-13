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Посольство РФ в Великобритании высмеяло "вмешательство покемонов" в выборы США

Политика
13 октября, 15:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, октября. /ТАСС

Ранее телеканал CNN заявил, что связанные с Россией структуры предпринимали попытки использовать игру Pokemon Go с целью разжигания ненависти среди американских жителей

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МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Посольство России в Великобритании иронично прокомментировало в пятницу информацию о том, что связанные с Россией структуры якобы предпринимали попытки использовать популярную мобильную игру Pokemon Go с целью разжигания ненависти среди жителей США.

"Иностранные захватчики и внутренние противоречия не смогли сокрушить американскую демократию. Пикачу и Ратата (персонажи игры - прим. ТАСС) сделали это?" - вопрошает дипмиссия, прикрепив к сообщению хэштег #pokemondidit ("это сделал покемон").

Ранее телеканал CNN заявил, что связанные с Россией структуры предпринимали попытки использовать Pokemon Go с целью разжигания ненависти среди жителей США. Игрокам предлагалось отлавливать виртуальных покемонов рядом с теми местами в США, где произошли инциденты с применением насилия со стороны стражей порядка по отношению к темнокожим.

Участникам также давались указания называть пойманных покемонов в честь погибших в результате полицейского беспредела. Победителям конкурса были обещаны бесплатные подарочные карты онлайн-магазина Amazon.

Как отмечает CNN, не исключено, что организаторы конкурса преследовали своей целью напомнить американцам о том, что указанные инциденты имели место, и, как следствие, вызвать их гнев. Телеканал при этом признал, что не нашел свидетельств того, что кто-либо из игроков в Pokemon Go пытался принять участие в данном конкурсе и получил обещанные призы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее прокомментировала данную публикацию CNN, отметив, что телеканал "бездарно объяснил возникновение расовых проблем в современной Америке".

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