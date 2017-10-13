Лавров: отношения между Москвой и Сеулом развиваются по восходящей

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МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Отношения между Россией и Южной Кореей развиваются по восходящей, что подтвердилось в ходе встречи президентов двух стран - Владимира Путина и Мун Чжэ Ина - на полях Восточного экономического форума. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с председателем Комитета по северному экономическому сотрудничеству при президенте Республики Корея Сон Ён Гилем.
"Сейчас вы в новом качестве, мы уже встречались, когда вы были мэром Инчхона, ценим ваш личный вклад в передаче [флага] крейсера "Варяг", - сказал Лавров. - Это была очень торжественная и трогательная церемония".
"Отношения развиваются по восходящей, что подтвердилось в ходе встречи [наших] президентов на полях Восточного экономического форума, - продолжил министр. - Успешно развиваются межпарламентские контакты - наши депутаты выступили с инициативой проведения встреч глав парламентов Евразии, инициатива уже реализуется. Состоялось два таких форума, интерес к этому формату весьма высок. Уверен, это станет доброй традицией".
Лавров также выразил уверенность, что деятельность возглавляемого Сон Ён Гилем комитета "поможет решению задач в экономической сфере". "Будем очень рады ознакомиться с вашими планами по поводу наших отношений, поговорим об обстановке на Корейском полуострове", - сказал министр.