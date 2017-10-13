МИД РФ приветствует договоренности ФАТХ и ХАМАС по восстановлению палестинского единства

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Москва приветствует договоренности между ФАТХ и ХАМАС по восстановлению палестинского единства, достигнутые 12 октября в Каире. Об этом заявили в пятницу в МИД РФ.

"В Москве приветствуют достигнутые при активной роли Египта межпалестинские договоренности. Исходим из того, что они отвечают законным национальным чаяниям палестинского народа, - подчеркнули в дипведомстве. - Призываем палестинские стороны к выполнению всех намеченных шагов с конечной целью достижения единства на политической платформе Организации освобождения Палестины и существенного улучшения гуманитарной ситуации в секторе Газа".

В МИД РФ добавили, что "такое развитие должно способствовать выходу ближневосточного мирного процесса из нынешнего тупика и помочь возобновлению прямых переговоров по окончательному палестино-израильскому урегулированию на известной международно-правовой основе".

В четверг в Каире ФАТХ и ХАМАС подписали соглашение об окончательном примирении. Согласно достигнутым договоренностям, палестинское правительство национального согласия возьмет на себя всю полноту полномочий на всех палестинских территориях - на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа - не позднее 1 декабря. Было также объявлено о созыве в египетской столице 21 ноября встречи всех палестинских политических партий и организаций для обсуждения дальнейших шагов по достижению национального единства.