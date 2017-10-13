Лавров: Россия и Куба благодаря Фиделю Кастро достигли стратегического партнерства

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Отношения между Москвой и Гаваной благодаря усилиям Фиделя Кастро прошли проверку временем и вышли на уровень стратегического всеобъемлющего партнерства. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на презентации издания "Антильская жемчужина".

"Это очень яркое событие, посвященное Кубе и лидеру Кубинской революции. Сборник можно назвать уникальным, в нем представлены работы отечественных художников, вдохновленных Кубой, ее славной историей и богатой культурой, - отметил Лавров. - Многие из работ позволяют погрузиться в неповторяемую атмосферу Острова Свободы, они публикуются впервые".

"Издание тесно связано с именем Фиделя Кастро - выдающегося государственного деятеля, посвятившего свой жизненный путь служению своей родине и народу, - продолжил он. - Представленные портреты показывают всю многогранность личности этого великого человека, неординарного, мужественного, стойкого, который, несмотря на жесточайшее давление извне, не поступился такими ценностями, как свобода, справедливость и суверенитет".

По словам министра, невозможно переоценить роль Кастро в сохранении независимости Кубы и самобытности кубинцев, реализации их неотъемлемого права на самостоятельный путь развития. "Мы помним, что команданте Фидель был верным другом нашей страны, открыл новую страницу в современной истории двусторонних связей, - сказал глава МИД РФ. - Во многом благодаря его личным усилиям отношения между Россией и Кубой прошли проверку временем, вышли на уровень стратегического всеобъемлющего партнерства".

Как отметил посол Кубы в Москве Эмилио Ратмир Лосада Гарсия, данный альбом - это бесценный подарок, символизирующий советско-кубинскую и российско-кубинскую дружбу.

"Фидель впервые посетил СССР в 1963 году, визит длился 40 дней, искра симпатии, уважения и любви к вашей стране вспыхнула мгновенно. Это была взаимная любовь, - сказал дипломат. - Фидель Кастро приложил все усилия для развития сотрудничества, научил кубинцев уважать и любить российский народ. Фидель навсегда останется самым ярким символом нашей дружбы".