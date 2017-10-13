Турчак обещает уделять повышенное внимание региональной работе в партии

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности секретаря Генсовета "Единой России" Андрей Турчак обещает повышенное внимание уделять региональной повестке партийной работы, в частности, во время подготовки к съезду партии в декабре и запуска президентской кампании.

"Буду опираться на своих коллег-однопартийцев, кто работает в регионах, на местах, и в целом региональной повестке будет уделяться повышенное внимание", - заявил он в пятницу журналистам после заседание Генсовета, на котором он был представлен в новой должности.

По словам Турчака, во время подготовки к съезду партии, запланированному на декабрь, запуска президентской избирательной кампании он намерен "поехать по регионам, провести кустовые совещания, встречи с секретарями [региональных отделений], послушать их, услышать, опереться на их поддержку". Ноябрь, уточнил он, "будет посвящен в том числе региональной повестке".

В ходе заседания Турчак выразил надежду, что опыт работы губернатором Псковской области поможет ему на новой должности.

"Хотел бы поблагодарить за высокое доверие, буду делать все, чтобы его оправдать. Для меня это, по сути, возвращение домой, я начинал вместе с вами в 2005 году. Мы с вами прошли не один электоральный цикл. Думаю, что тот опыт, который я получил за время работы в партии до назначения губернатором, и тот опыт, который я получил, восемь лет работая "на земле", мне пригодится", - сказал он, обращаясь к членам Генсовета единороссов.

"У нас впереди главное политическое событие - выборы президента РФ. Партия должна подойти к этому циклу уверенно, сохранить то, что было создано, опираясь на ваш опыт и на опыт наших коллег в регионах", - добавил Турчак.

Врио секретаря Генсовета также заявил, что не видит необходимости в переменах в работе "Единой России", но допустил возможность проведения "тонких донастроек".

"Перемены нужны там, где есть неэффективная работа", - заявил он. По мнению Турчака, "работа [в партии] выстроена, эффективна и в центральном аппарате, и в регионах", о чем говорит уровень поддержки "Единой России".

При этом врио секретаря не исключил, что "тонкие донастройки могут быть". "Но все это может быть понятно после региональных поездок", - уточнил Турчак, отметив, что работе в регионах он намерен посвятить весь ноябрь.

Ранее в пятницу Генсовет утвердил сложение полномочий секретарем Генсовета Сергеем Неверовым в связи с его избранием лидером фракции единороссов в Госдуме. Также членам Генсовета был представлен экс-губернатор Псковской области Турчак, назначенный председателем "Единой России" Дмитрием Медведевым врио секретаря Генсовета.