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Рябков: встреча с Шэнноном "не за горами", но даты пока нет

Политика
14 октября, 0:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, октября. /ТАСС

Предыдущая встреча в формате Рябков - Шэннон состоялась 11-12 сентября в Хельсинки

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МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Новая встреча заместителей глав внешнеполитических ведомств РФ и США Сергея Рябкова и Томаса Шэннона "не за горами", но ее точной даты пока нет. Об этом заявил в пятницу ТАСС сам Рябков.

"Пока нет конкретных договоренностей о том, когда и где состоится следующий контакт, - сказал дипломат. - Но он не за горами".

"И, конечно же, мы и на этом уровне изложим то, что на этом этапе будет актуально по данной теме (ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе - прим. ТАСС)", - добавил Рябков.

Предыдущая встреча в формате Рябков - Шэннон состоялась 11-12 сентября в Хельсинки. Сторонам не удалось добиться решения существующих проблем в отношениях двух государств, но, как отметили в МИД РФ, Москва и Вашингтон смогли прояснить позиции по ряду вопросов.

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Рябков, Сергей Алексеевич
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