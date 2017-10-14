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Путин откроет ассамблею Межпарламентского союза в Петербурге, рекордную по числу делегаций

Политика
14 октября, 0:09 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 14, октября. /ТАСС

Мероприятие пройдет с 14 по 18 октября

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. 137-я ассамблея Межпарламентского союза (МПС), которая обещает стать рекордной по числу и представительности участников, начнет работу в Санкт-Петербурге в субботу. В церемонии открытия примет участие президент России Владимир Путин.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, глава государства выступит перед участниками собрания, послушает выступления руководства ассамблеи, а также спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко и спикера Госдумы Вячеслава Володина.

О 137-й ассамблее

Ассамблея МПС будет проходить с 14 по 18 октября. Она обещает стать самой масштабной в истории Межпарламентского союза, сообщили в оргкомитете по подготовке форума. Свое участие подтвердили около 100 председателей зарубежных парламентов, в том числе из Турции, Кореи, Германии, Сербии и делегации из более 160 стран, представляющих пять континентов. Общее количество зарегистрированных участников превысило 2300 человек.

Российские парламентарии во главе с председателями обеих палат примут участие в многочисленных мероприятиях 137-й ассамблеи МПС. Так, Валентина Матвиенко ранее сообщила, что в понедельник на полях ассамблеи проведет двусторонние встречи с первым заместителем председателя парламента КНДР и председателем парламента Южной Кореи. Также запланированы встречи с главами делегаций Саудовской Аравии, Нидерландов, Венгрии, Объединенных Арабских Эмиратов и других стран. Вячеслав Володин планирует встретиться с руководителями делегаций из Ирана, Ирака, Китая, Конго, Сербии, Сирии, Турции.

В рамках деятельности рабочей группы по Сирии пройдут двусторонние встречи национальных делегаций тех стран, которые вовлечены в сирийское урегулирование.

Программа ассамблеи включает также проведение тематических заседаний и сессий: форума женщин-парламентариев и форума молодых парламентариев Межпарламентского союза. На полях ассамблеи пройдут более сорока заседаний органов, комитетов, комиссий и групп МПС. Состоятся заседания шести геополитических групп - Африканской, Арабской, Азиатско-Тихоокеанской, Евразийской, Латиноамериканской и группы "Двенадцать плюс", в которую входят страны Западной и Центральной Европы, Канада и некоторые другие государства.

Кроме того в Санкт-Петербурге будет избран новый председатель Межпарламентского союза.

Провал попыток изоляции России

Валентина Матвиенко в преддверии открытия сессии ассамблеи МПС заявила ТАСС, что для участия в форуме зарегистрировалось рекордное количество делегаций, что стало свидетельством провала попыток изоляции России. "Сам факт того, что ассамблея Межпарламентского союза проходит в Санкт-Петербурге, является убедительным свидетельством провала попыток изоляции России и подрыва ее авторитета на международной арене. Предстоящая ассамблея обещает стать рекордной как по количеству делегаций, так и по уровню представительства", - сказала председатель Совфеда.

По ее словам, такой большой интерес к ассамблее МПС, проходящей в России, означает, что дискуссия по наиболее актуальным мировым и региональным проблемам "обещает быть обстоятельной, глубокой, будет иметь большой политический резонанс".

Принятие резолюции

Одним из центральных событий ассамблеи станет принятие резолюции "К 20-летию Всеобщей декларации о демократии: общность нашего разнообразия". "Ее актуальность особенно велика на фоне попыток ряда государств навязать международному сообществу западную модель демократии как единственно верную, универсальную. В основе проекта резолюции лежит совершенно иная точка зрения, которая отражена в формуле: общее в многообразии", - сказала ТАСС Матвиенко.

Она добавила, что жизнь отвергает и опровергает претензии тех или иных государств, регионов на обладание абсолютной истиной в вопросах демократии. "Государства, народы имеют право самостоятельно создавать и реализовывать модели общественного развития с учетом собственных культурных, религиозных, иных исторических особенностей и современных реалий. Ассамблея МПС открывает парламентариям прекрасную возможность обменяться практическим опытом, учесть его при формировании национальных законодательств", - уверена спикер Совфеда.

Кроме того, в проекте резолюции поддерживается инициатива, с которой выступила Межпарламентская ассамблея (МПА) государств - участников СНГ: учредить 30 июня Международный день парламентаризма. 30 июня является датой проведения первой ассамблеи МПС в 1889 году и, по мнению российских парламентариев, такая дата способствовала бы консолидации парламентского движения и межпарламентской солидарности.

Основная тема ассамблеи

Вице-председатель МПС, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев сказал накануне открытия ассамблеи, что основной на этой сессии станет тема продвижения культурного плюрализма и мира через межрелигиозный и межэтнический диалог. "В рамках темы делегаты обсудят вопросы диалога между культурами мира в целом, перспективы их дальнейшего сближения. Тема общих дебатов позволит провести их в русле поощрения межкультурного и межрелигиозного диалога для мира и социальной стабильности, уважения многообразия, а также создания атмосферы, содействующей миру и взаимопониманию на всех уровнях", - сказал Косачев журналистам.

Вступление новых членов в МПС

Валентина Матвиенко также сообщила, что в ходе ассамблеи ожидается прием новых членов в МПС: есть соответствующее обращение со стороны республики Вануату и Туркмении. "Мы приветствуем намерение этих стран присоединиться к Межпарламентскому союзу. Вхождение в МПС открывает им новые возможности системного взаимодействия с парламентами мира, участия в подготовке и принятии документов, значимых для всего международного сообщества", - сказала сенатор.

Также, как ожидается, состоится вступление в МПС одного нового ассоциированного члена - Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС).

Ограничения для участия парламентариев в международных форумах недопустимы

Матвиенко сказала, что российские власти представили все необходимые государственные гарантии того, что ни один парламентарий, включенный в национальную делегацию и зарегистрировавшийся в качестве участника 137-й ассамблеи МПС, не столкнется с запретом на въезд в Россию. В том числе и те из них, кто включен в российские так называемые ограничительные списки, принятые в ответ на санкции Запада. "Мы категорически против любых мер, препятствующих взаимодействию парламентариев, их участию в международных форумах. Считаем, что такие шаги в принципе недопустимы в отношении людей, получивших мандат от избирателей", - подчеркнула политик.

Она добавила, что межпарламентская дипломатия позволяет добиться многого. По мнению председателя Совфеда, у парламентариев есть определенные "конкурентные преимущества", так как именно они получают мандат непосредственно от граждан и выражают их волю. "У нас есть возможность действовать на международных площадках свободно и гибко. Мы можем активно и умело использовать эти преимущества как в продвижении национальных интересов своих государств, так и в решении проблем мировой политики, экономики, гуманитарного сотрудничества", - заявила Матвиенко.

Ассамблея МПС, свободная от давления

Спикер Совета Федерации подчеркнула, что Россия сделает все, чтобы предстоящая ассамблея прошла без любых попыток давления и навязывания своих позиций кем-либо из участников, как во время дискуссий, так и при принятии документов. "Ассамблея МПС призвана консолидировать, а не разъединять парламенты и парламентариев, международное сообщество. Таков наш девиз как принимающей стороны, и мы ему неукоснительно следуем. Сделаем все от нас зависящее, чтобы форум был полностью свободен от попыток обструкции, давления, навязывания участникам чего-либо, будь то в ходе согласования повестки заседаний или дискуссии, или выработки итоговых документов", - сказала Матвиенко.

Она также отметила, что российские парламентарии рассчитывают, что ассамблея МПС выступит против культивирования силы в международных отношениях, в поддержку приоритета равноправного диалога, учета и уважения взаимных интересов государств, мирного урегулирования всех международных проблем, безусловного соблюдения прав и свобод человека.

МПС

Межпарламентский союз - старейшая (основана в 1889 году) и одна из наиболее авторитетных и влиятельных международных парламентских организаций, неформальное парламентское измерение ООН. Членами союза являются 173 страны, 11 межпарламентских объединений входят в МПС в качестве ассоциированных членов.

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Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич Володин, Вячеслав Викторович Путин, Владимир Владимирович Матвиенко, Валентина Ивановна
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