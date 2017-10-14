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Матвиенко: женщины должны использовать свое влияние для снижения напряженности в мире

Политика
14 октября, 12:41 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября./ТАСС

Спикер Совета Федерации обратила внимание, что в России растет число женщин, возглавляющих органы исполнительной и законодательной власти

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября./ТАСС/. Женщины должны и могут использовать свое влияние, чтобы способствовать парламентской дипломатии и ослаблению международной напряженности. Такое мнение высказала в субботу спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на форуме женщин-парламентариев, проходящем в рамках 137-й ассамблеи Межпарламентского союза (МПС).

"На сегодняшнем этапе женщины могут способствовать парламентской дипломатии и ослаблению международной напряженности. Ведь дипломатия - это умение не доводить дело до острого конфликта, искусство вести переговоры бескровными путями и бескровными путями добиваться всеобщего блага", - сказала председатель Совфеда.

"Мы, женщины, должны использовать свое растущее влияние для решения самых острых, актуальных мировых проблем, таких как терроризм, глобальная бедность, распространение нелегальной миграции, а также угрозы в области продовольственной и экологической безопасности", - добавила Матвиенко. По ее словам, невозможно оставаться безучастными к трагической статистике ООН. "Только прошлом году свыше 8 тыс. детей погибли и получили ранения в результате вооруженных конфликтов. И это, к большому сожалению, [происходит] в 21 веке", - сказала спикер.

Она отметила, что на нынешней ассамблее центральной является тема укрепления межрелигиозного и межэтнического диалога. "Я убеждена, что женщины-парламентарии внесут свой вклад в ее [темы] раскрытие", - сказала председатель верхней палаты парламента.

Матвиенко также обратила внимание, что в России растет число женщин, возглавляющих органы исполнительной и законодательной власти. "Растет число женщин в образовании, здравоохранении, социальной сфере, бизнесе и других сфера, это свидетельствует о равенстве прав и возможностей профессионального роста женщин и мужчин. Гендерное равноправие закреплено в Конституции России", - напомнила политик. По ее словам, государство сегодня многое делает по поддержке женщин, детей и семьи.

Матвиенко, отметила, что повестка форума обширная: предстоит обсудить вопросы достижения гендерного равенства, рассмотреть ход исполнения положения декларации единства ради построения будущего, оценить возможности и новые вызовы, которые открывают перед женщинами новые современные технологии, выработать меры по противодействию киберпреступности, торговли людьми с использованием интернета.

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