Матвиенко: делегация РФ примет участие в межпарламентской комиссии в КНР в 2018 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. Российские парламентарии планируют посетить КНР в 2018 году для участия в очередном заседании межпарламентской комиссии по сотрудничеству парламентов двух стран. Об этом в субботу заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с заместителем председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Чжан Пином на полях мероприятия Межпарламентского союза.

"Мы планируем в следующем году [приехать] с визитом к вам [в КНР] для проведения очередного заседания межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального собрания и ВСНП КНР", - сказала Матвиенко на встрече.

По словам спикер Совфеда, Китай и Россия неоднократно подчеркивали, что двусторонние отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне. "Это заслуга лидеров наших государств, между которыми выстроились доверительные отношения, и в том числе парламентов - всех, кто внес свой вклад в развитие и расширение сотрудничества между нашими странами", - сказала Матвиенко.

Она отметила, что совместная работа двух стран в многосторонних форматах открывает новые возможности. "Это и Шанхайскя организация сотрудничества, и БРИКС. Эти организации стали новыми центрами притяжения как экономического, так и политического влияния, подтверждая многополярность мироустройства", - сказала спикер Совфеда.

Матвиенко также высоко оценила успешное председательство Китая в БРИКС и подчеркнула, что формат встреч председателей парламентов группы БРИКС будет сохранен.

В свою очередь зампред Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжан Пин заявил, что "предстоящая ассамблея МПС обязательно увенчается полным успехом". "К тому же при вашей поддержке мы также будем проводить парламентский форум между странами БРИКС. Считаю, что все эти мероприятия внесут важный вклад в наращивание сотрудничества между законодательным органами соответствующих стран мира", - отметил Чжан Пин.