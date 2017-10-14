Володин предложил провести в Дели заседание российско-индийской межпарламентской комиссии

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил спикеру Народной палаты Индии Сумитре Махаджан провести в Дели совместное заседание российско-индийской межпарламентской комиссии.
"Вы пригласили приехать и посетить Дели. С удовольствием принимаю это предложение. И, если не возражаете, мы могли бы как раз провести заседание межпарламентской комиссии в ходе этого визита", - обратился Володин к главе нижней палаты парламента Индии на их встрече в субботу.
Сроки визита будут уточнены позже, но в Госдуме уже готовятся к проведению заседания комиссии, добавил он.
В свою очередь Махаджан высказала мнение, что контакты между странами на политическом уровне и по линии межпарламентских связей стимулируют и взаимодействие в сфере экономики и бизнеса. "Если мы будем поддерживать обмен визитами, продолжать наши двусторонние встречи, регулярно встречаться, это повлияет на всех - на бизнесменов, промышленников, политиков, на тех, кто работает в общественной сфере. Они начинают более активно работать в своих областях", - сказала спикер.
Она сообщила Володину, что индийскую часть созданной после ее недавнего визита в Москву совместной группы дружбы возглавит известная актриса, режиссер и политик Хема Мали. В России она наиболее известна по ролям близнецов Зиты и Гиты в одноименном фильме. "Я уверена, вы скоро к нам приедете, не задерживайтесь", - обратилась Махаджан к российскому коллеге.
Делегация Индии принимает участие в международных парламентских мероприятиях, которые в эти дни проходят в Санкт-Петербурге.