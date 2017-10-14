Володин: работа большой российско-французской комиссии может возобновиться в 2018 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Работа большой межпарламентской российско-французской комиссии может быть возобновлена в начале 2018 года. Об этом в субботу заявил на брифинге спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Мы планируем возобновить работу комиссии с Францией в начале следующего года", - сказал он.

Заседания российско-французской межпарламентской комиссии фактически были заморожены в 2015 году после отмены визита спикера Национального собрания Франции Клода Бартолона в Москву. Незадолго до планировавшегося 18 июня заседания в России агентство France-Presse опубликовало выдержку из письма Бартолона, которое тот, по данным агентства, адресовал председателю Госдумы Сергею Нарышкину. В документе указывалось, что делегация депутатов Национального собрания Франции не приедет с визитом в Москву, поскольку "власти РФ подтвердили запрет в отношении председателя социалистической фракции Брюно Ле Ру на въезд на российскую территорию". В Госдуме подтвердили, что заседание комиссии переносится, однако до сих пор комиссия так и не возобновила свою работу.