Россия и Иран обсудят создание совместной межпарламентской комиссии в декабре

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о намерении России и Ирана обсудить возможность создания двусторонней межпарламентской комиссии высокого уровня в конце декабря во время антитеррористической конференции в Исламабаде.
"Иран предложил нам новые форматы организации работы в рамках парламентского измерения. Возможно, это будет по аналогии с Южной Корей - создание межпарламентской комиссии высокого уровня. С Южной Кореей, если сегодня коммюнике выйдет и решение последует, мы запускаем такой формат, а с Ираном мы обсудим [возможность запустить] такой формат в конце декабря. Подчеркну - по их предложению", - сказал он в субботу на брифинге журналистам.
По словам Володина, стороны намерены более детально изучить вопрос создания межпарламентской комиссии и "договорились к нему вернуться в Исламабаде в ходе межрегиональной конференции по борьбе с терроризмом".
"Эта конференция должна состояться где-то 24-26 декабря с участием парламентов Пакистана, Афганистана, Турции, Ирака, Ирана и Сирии (и России - прим. ТАСС). Возможно, мы там на полях встретимся [со спикером иранского меджлиса (парламента) Али Лариджани] и еще раз этот вопрос обсудим", - добавил он.
Кроме того, Володин не исключил, что российско-иранская межпарламентская комиссия может проходить в формате председателей палат парламентов. "У нас получается: Франция - формат председателя, Италия - формат заместителя председателя, Южная Корея - формат председателя. И возможно, с Ираном тоже формат председателя", - заключил он.