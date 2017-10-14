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Матвиенко: Россия заинтересована в восстановлении полноценного диалога с Нидерландами

Политика
14 октября, 14:14 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 14, октября. /ТАСС

Спикер Совфеда отметила положительный опыт взаимодействия Москвы и Амстердама на площадке Межпарламентского союза

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Россия выражает заинтересованность в восстановлении полноценного диалога с Нидерландами, а также в сотрудничестве в экономической и деловой сферах. Такое мнение высказала в субботу спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с председателем Первой палаты Генеральных Штатов Нидерландов Анки Брукерс-Кнол.

Как сообщили в пресс-службе Совфеда, беседа прошла на полях мероприятий 137-й ассамблеи Межпарламентского союза (МПС).

"Мы заинтересованы в восстановлении полноценного российско-нидерландского диалога в экономической и политической сфере, расширении бизнес-контактов двух стран", - сказала Матвиенко.

Брукерс-Кнол в свою очередь также назвала необходимым развитие двусторонних связей, в том числе на парламентском уровне.

Спикер Совфеда отметила хороший опыт взаимодействия России и Нидерландов на площадке МПС, в том числе в рамках рабочей группы по Сирии, по разработке и принятию документов ассамблеи. "Благодарю голландских парламентариев за активное взаимодействие. Личные контакты парламентариев, глав парламентов вносят значительный вклад в развитие двусторонних отношений", - сказала Матвиенко.

Стороны также обсудили вопросы парламентского сотрудничества на двусторонней основе и на международных площадках. обменялись мнениями по ключевым темам повестки дня 137-й ассамблеи МПС. Они также коснулись актуальных вопросов двусторонней и международной повестки дня.

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