Володин отметил позитивный характер межпарламентских отношений РФ с Монако

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил позитивный характер межпарламентских отношений России и Монако и высказался за их развитие.

"У нас отношения носят очень позитивный характер. Группа дружбы - одна из самых многочисленных как в вашем, так и нашем парламенте. Поэтому основа для развития отношений позитивная. Вместе с тем вы правильно говорите, что эти отношения необходимо развивать", - сказал Володин на встрече с председателем Национального совета (парламента) княжества Монако Кристофом Штейнером.

Штейнер в свою очередь также высказался за развитие сотрудничества парламентов двух стран. "Нам очень хотелось создать дружеские отношения между парламентом Монако и Думой. К сожалению, мне на этом посту осталось быть недолго, скоро мне придется уйти с него, но мне бы хотелось наметить основные вехи для будущих отношений между нашими парламентами, чтобы мой последователь - я еще не знаю, кто это будет - смог продолжить наши отношения", - сказал он.

Кроме того, Штейнер пригласил Володина посетить Монако, на что спикер Госдумы ответил, что если такая поездка состоится, для него она будет первой.

"Тогда мы это организуем. Я, к сожалению, решил уйти из политики, но это совершенно не отменяет тот факт, что, если вы приедете, я с удовольствием организую ваше посещение и приму вас, покажу вам Монако", - сказал Штейнер.