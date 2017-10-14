Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.10:
$ 57.62
€ 68.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Володин отметил позитивный характер межпарламентских отношений РФ с Монако

Политика
14 октября, 14:33 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 14, октября. /ТАСС

Председатель Национального совета княжества Кристоф Штейнер пригласил спикера Госдумы посетить Монако

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил позитивный характер межпарламентских отношений России и Монако и высказался за их развитие.

"У нас отношения носят очень позитивный характер. Группа дружбы - одна из самых многочисленных как в вашем, так и нашем парламенте. Поэтому основа для развития отношений позитивная. Вместе с тем вы правильно говорите, что эти отношения необходимо развивать", - сказал Володин на встрече с председателем Национального совета (парламента) княжества Монако Кристофом Штейнером.

Штейнер в свою очередь также высказался за развитие сотрудничества парламентов двух стран. "Нам очень хотелось создать дружеские отношения между парламентом Монако и Думой. К сожалению, мне на этом посту осталось быть недолго, скоро мне придется уйти с него, но мне бы хотелось наметить основные вехи для будущих отношений между нашими парламентами, чтобы мой последователь - я еще не знаю, кто это будет - смог продолжить наши отношения", - сказал он.

Кроме того, Штейнер пригласил Володина посетить Монако, на что спикер Госдумы ответил, что если такая поездка состоится, для него она будет первой.

"Тогда мы это организуем. Я, к сожалению, решил уйти из политики, но это совершенно не отменяет тот факт, что, если вы приедете, я с удовольствием организую ваше посещение и приму вас, покажу вам Монако", - сказал Штейнер.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Монако Россия
Персоны
Володин, Вячеслав Викторович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Reuters: погибшие в результате крушения самолета в Кот-д'Ивуаре были гражданами Молдавии
2
СМИ: коалиция не дает возможности иностранным наемникам ИГ выходить из Ракки
3
ГИБДД меняет правила проведения экзаменов и оформления регистрации машин
4
Россия не получила приглашения на Генассамблею ПАЧЭС в Киеве
5
Саакашвили: на Закарпатье нет украинского государства
6
ФСБ задержала шесть граждан Украины за контрабанду около 20 тонн сала и орехов
7
Сирийские военные взяли под контроль город Меядин
Темы дня
Новости партнеров
Реклама