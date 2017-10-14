Источники: встреча Матвиенко с вице-спикером парламента КНДР состоится 16 октября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Встреча спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко с заместителем председателя Верховного народного собрания КНДР Ан Дон Чхуном, как и планировалось ранее, пройдет 16 октября. Об этом ТАСС заявили сразу несколько источников в российской делегации.

"Встреча пройдет 16 октября", - сказали собеседники агентства.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что встреча перенесена на 15 октября.