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Источники: встреча Матвиенко с вице-спикером парламента КНДР состоится 16 октября

Политика
14 октября, 15:32 UTC+3

Некоторые СМИ ранее сообщили, что встреча перенесена на воскресенье

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Встреча спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко с заместителем председателя Верховного народного собрания КНДР Ан Дон Чхуном, как и планировалось ранее, пройдет 16 октября. Об этом ТАСС заявили сразу несколько источников в российской делегации.

"Встреча пройдет 16 октября", - сказали собеседники агентства.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что встреча перенесена на 15 октября.

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