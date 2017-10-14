Путин пообщался "на ногах" с председателем парламента Ирана Али Лариджани в кулуарах МПС

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пообщался "на ногах" с председателем парламента Ирана Али Лариджани на полях ассамблеи Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места события.
Российский лидер подошел к Лариджани сразу после окончания церемонии открытия 137-й ассамблеи МПС.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС, не смог уточнить содержание беседы Путина и Лариджани.
Беседа состоялась сразу после окончания церемонии открытия 137-й ассамблеи МПС. Вокруг российского лидера собралась толпа парламентариев и журналистов из различных стран мира, желающие пообщаться или сфотографироваться с ним.
Помимо Лариджани Путин кратко побеседовал с новым спикером Народного совета Сирии Хаммудом ас-Сабагом. А сделать селфи с Путиным удалось членам делегации Нигерии и Мали, которые смогли громче всего попросить об этом президента.