Путин пообщался "на ногах" с председателем парламента Ирана Али Лариджани в кулуарах МПС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пообщался "на ногах" с председателем парламента Ирана Али Лариджани на полях ассамблеи Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места события.

Российский лидер подошел к Лариджани сразу после окончания церемонии открытия 137-й ассамблеи МПС.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС, не смог уточнить содержание беседы Путина и Лариджани.

Беседа состоялась сразу после окончания церемонии открытия 137-й ассамблеи МПС. Вокруг российского лидера собралась толпа парламентариев и журналистов из различных стран мира, желающие пообщаться или сфотографироваться с ним.

Помимо Лариджани Путин кратко побеседовал с новым спикером Народного совета Сирии Хаммудом ас-Сабагом. А сделать селфи с Путиным удалось членам делегации Нигерии и Мали, которые смогли громче всего попросить об этом президента.