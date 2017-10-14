Спикеры Госдумы и парламента Южной Кореи подписали соглашения о сотрудничестве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава Национальной собрания (парламента) Южной Кореи Чон Се Гюн подписали в субботу в Санкт-Петербурге договоренности о формировании совместной парламентской комиссии, взаимных планах и ближайших визитах.

"Достигнута договоренность о создании большой межпарламентской комиссии высокого уровня, сопредседателями которой являются председатель Государственной думы и спикер Национального собрания Республики Корея, с целью более тесного сотрудничества между Государственной думой и Национального собрания, включая содействие реализации инфраструктурно значимых проектов в торгово-экономической и инвестиционной сферах", - говорится в коммюнике по итогам переговоров Володина и Чон Се Гюна, состоявшихся в Москве 12 октября.

Заседания Большой межпарламентской комиссии высокого уровня предлагается проводить не реже одного раза в год. "Стороны высказали заинтересованность в проведении совместного заседания между комитетом Государственной думы по международным делам и комитетом Национального собрания по иностранным делам и объединению в Пхенчхане (Республика Корея - прим. ТАСС)", - отмечается в документе.

Кроме того, стороны договорились об участии делегации Госдумы в международной конференции, посвященной сотрудничеству в Северо-Восточной Азии, которая пройдет в Инчхоне (Республика Корея) 25-27 ноября этого года, и участии делегации Национального собрания в первой международной конференции "Парламентарии против наркотиков" 4 декабря в Москве.

В документе подчеркивается, что "в ходе переговоров, прошедших в конструктивной атмосфере, стороны обсудили широкий спектр вопросов двусторонней и международной повестки дня, касающихся развития межпарламентского сотрудничества между РФ и Республикой Корея". Отмечено, в частности, что, оставаясь соучредителями совещания спикеров парламентов стран Евразии, стороны "высказали заинтересованность в дальнейшем становлении этого важнейшего формата межпарламентского взаимодействия, призванного со временем охватить значительную часть стран Евразийского континента". Подтверждена необходимость дальнейшего интенсивного сотрудничества по ряду актуальных решений Сеульского заявления, принятого по итогам II совещания спикеров парламентов стран Евразии 27 июня 2017 года, включая подготовку III совещания в 2018 году и дальнейшую работу по созданию киберсекретариата в сотрудничестве с парламентами-участниками совещания.

Подписание Коммюнике прошло на полях 137-й ассамблеи Межпарламентского Союза.