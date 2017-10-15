Матвиенко считает, что всплеск русофобии в США закончится

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что всплеск русофобии в США и других странах мира пройдет. Такое мнение она высказала в воскресенье в интервью программе "Итоги недели" на телеканале НТВ.

"Я уверена, что это пройдет. Я уверена в этом. Я уверена, что это безумие рано или поздно закончится. Это не в интересах американского народа", - сказала она.

"Ну да, Украина, Польша, США, Прибалтика, Канада, Австралия - но мир состоит из другого количества государств и других взглядов", - добавила Матвиенко.

Спикер Совета Федерации подчеркнула, что хорошие отношения между США и Россией - это "вопрос мировой стабильности и безопасности". "Русофобия [возникла] в США понятно почему: мы стали разменной картой, когда Америка раскололась, когда [возникло] неприятие вновь избранного президента", - добавила она.

По словам Матвиенко, Россия должна "в спокойном режиме вести переговоры и выходить на диалог". "Это тот случай, когда вода камень точит. Мы это будем делать, мы знаем свою правоту. И правоту нашу знает абсолютное большинство государств в мире. Другое дело - вслух далеко не все говорят, тоже понятно почему", - заключила она.

Спикер Совета Федерации уверена, что интерес к России растет. "К России сейчас такой всплеск интереса и желание услышать из первых уст ответы на те или иные вызовы. Такой интерес к президенту России, который реально сегодня один из ведущих мировых лидеров, что тоже многих расстраивает и вызывает зависть".