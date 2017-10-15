Матвиенко: отношения России и Вьетнама развиваются по широкому спектру направлений

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 октября./ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко уверена, что отношения России и Вьетнама носят особый и дружественный характер. Об этом она сообщила в воскресенье на встрече с председателем Национального собрания Вьетнама Нгуен Тхи Ким Нган.
Как сообщила пресс-служба Совфеда, беседа прошла на полях 137-й ассамблеи Межпарламентского союза (МПС).
"Российско-вьетнамские отношения, основанные на прочных традициях дружбы и взаимопомощи, поступательно развиваются по широкому спектру направлений. Неотъемлемой частью нашего стратегического партнерства является регулярный политический диалог, активное взаимодействие по линии парламентов, министерств и ведомств, политических партий и общественных организаций", - сказала Матвиенко.
Спикер Совфеда напомнила, что достигнута договоренность на высшем уровне о проведении перекрестного Года России во Вьетнаме и Года Вьетнама в России в 2019 году. "Это наглядное подтверждение особого характера отношений между нашими государствами", - сказала Матвиенко и предложила парламентариям подключиться к составлению программы мероприятий.
Матвиенко подчеркнула, что считает активное развитие межпарламентских связей органичной составляющей российско-вьетнамского стратегического партнерства. Она призвала активизировать контакты между группами по сотрудничеству Совфеда и Национального собрания Вьетнама.
"С удовлетворением отмечаем совпадение или близость подходов двух стран к большинству актуальных вопросов международной повестки дня. Это позволяет эффективно координировать наши шаги на международных парламентских форумах, таких как Межпарламентский союз, Азиатско-Тихоокеанский парламентский форум, Межпарламентская ассамблея АСЕАН", - сказала Матвиенко.
Нгуен Тхи Ким Нган в свою очередь отметила, что представительный состав 137-й ассамблеи МПС говорит "об авторитете и роли России в мире, а также Межпарламентского союза".