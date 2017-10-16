Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.10:
$ 57.62
€ 68.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Матвиенко проведет встречи с главами делегаций КНДР и Южной Кореи на полях МПС

Политика
16 октября, 0:06 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 16, октября. /ТАСС

Как ожидается, на встречах российская сторона предложит Сеулу и Пхеньяну провести прямой диалог

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко проведет в понедельник в Санкт-Петербурге встречи с главами делегаций КНДР и Южной Кореи на полях ассамблеи Межпарламентского союза (МПС). Встречи планируются с председателем Национального собрания Республики Корея Чон Се Гюном и с заместителем председателя Верховного народного собрания КНДР Ан Дон Чхуном.

Как ожидается, на встречах российская сторона предложит Сеулу и Пхеньяну провести прямой диалог. Несмотря на то, что представители делегации КНДР несколько раз в кулуарах ассамблеи заявляли, что пока не планируют встречаться с представителями Южной Кореи, до сих пор на ассамблее сохраняются ожидания, что такая встреча на полях МПС состоится. Российские парламентарии признают, что шансов на эту встречу не много.

"Будем пытаться [посадить делегации за стол переговоров], степень вероятности трудно предугадать, но так честно можем сказать, что невелика вероятность", - сказала Матвиенко на пресс-конференции в преддверии открытия 137-й ассамблеи МПС. Она при этом заверила, что в любом случае, Россия сделает все, чтобы создать условия для этой встречи.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в свою очередь подчеркнул, что Россия не будет никого заставлять или уговаривать провести такую встречу. "Но на самом деле будет обидно по-человечески и политически, если очередная возможность по деэскалации напряженности в отношениях между Северной и Южной Кореей будет упущена, но заставить кого-то мы не можем и не будем", - сказал сенатор.

Он добавил, что предложение о переговорах представителей КНДР и Республики Корея на полях МПС при содействии России, было озвучено задолго до ассамблеи, в публичном пространстве. "Мы никаким образом не инструктировали наших послов, какие-то другие каналы, нет, этого не было. Таких прямых контактов не предпринималось. Но мы озвучили эту идею, что если уж где-то и встречаться столь антогонизированным по отношению друг к друг странам, то, конечно же, в парламентском формате и, конечно же, на площадке Межпарламентского союза", - отметил Косачев.

Глава Национального собрания Южной Кореи Чон Се Гюн, выступая на пленарном заседании ассамблеи МПС, призвал представителей КНДР вернуться за стол переговоров и в ближайшее время решить конфликт. Представитель северокорейской делегации заявил журналистам накануне встречи с Матвиенко, что на ней могут быть обсуждены двусторонние отношения с Россией.

"Я не глава делегации, поэтому не в курсе. Но я считаю, что так как у нас есть давние традиции отношений дружбы и добрососедства, в этом плане завтра может быть разговор о развитии двусторонних отношений", - сказал он. Представитель делегации не стал отвечать на вопрос, будут ли обсуждаться действия США в отношении КНДР.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США КНДР Россия Республика Корея
Темы
Ситуация на Корейском полуострове
Персоны
Матвиенко, Валентина Ивановна Косачев, Константин Иосифович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умер актер Дмитрий Марьянов
2
Тиллерсон заявил, что Трамп не хочет воевать с КНДР
3
Более 900 тыс. жителей Киргизии поддержали на выборах президента кандидатуру Жээнбекова
4
Курц после победы своей партии на выборах станет канцлером Австрии
5
Собянин: через 10 лет в Москве может остаться только электрический общественный транспорт
6
В СФ сожалеют, что Запад использовал день рождения Путина для попытки его дискредитации
7
Биография народного артиста РФ Дмитрия Хворостовского
Темы дня
Новости партнеров
Реклама