Матвиенко проведет встречи с главами делегаций КНДР и Южной Кореи на полях МПС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко проведет в понедельник в Санкт-Петербурге встречи с главами делегаций КНДР и Южной Кореи на полях ассамблеи Межпарламентского союза (МПС). Встречи планируются с председателем Национального собрания Республики Корея Чон Се Гюном и с заместителем председателя Верховного народного собрания КНДР Ан Дон Чхуном.

Как ожидается, на встречах российская сторона предложит Сеулу и Пхеньяну провести прямой диалог. Несмотря на то, что представители делегации КНДР несколько раз в кулуарах ассамблеи заявляли, что пока не планируют встречаться с представителями Южной Кореи, до сих пор на ассамблее сохраняются ожидания, что такая встреча на полях МПС состоится. Российские парламентарии признают, что шансов на эту встречу не много.

"Будем пытаться [посадить делегации за стол переговоров], степень вероятности трудно предугадать, но так честно можем сказать, что невелика вероятность", - сказала Матвиенко на пресс-конференции в преддверии открытия 137-й ассамблеи МПС. Она при этом заверила, что в любом случае, Россия сделает все, чтобы создать условия для этой встречи.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в свою очередь подчеркнул, что Россия не будет никого заставлять или уговаривать провести такую встречу. "Но на самом деле будет обидно по-человечески и политически, если очередная возможность по деэскалации напряженности в отношениях между Северной и Южной Кореей будет упущена, но заставить кого-то мы не можем и не будем", - сказал сенатор.

Он добавил, что предложение о переговорах представителей КНДР и Республики Корея на полях МПС при содействии России, было озвучено задолго до ассамблеи, в публичном пространстве. "Мы никаким образом не инструктировали наших послов, какие-то другие каналы, нет, этого не было. Таких прямых контактов не предпринималось. Но мы озвучили эту идею, что если уж где-то и встречаться столь антогонизированным по отношению друг к друг странам, то, конечно же, в парламентском формате и, конечно же, на площадке Межпарламентского союза", - отметил Косачев.

Глава Национального собрания Южной Кореи Чон Се Гюн, выступая на пленарном заседании ассамблеи МПС, призвал представителей КНДР вернуться за стол переговоров и в ближайшее время решить конфликт. Представитель северокорейской делегации заявил журналистам накануне встречи с Матвиенко, что на ней могут быть обсуждены двусторонние отношения с Россией.

"Я не глава делегации, поэтому не в курсе. Но я считаю, что так как у нас есть давние традиции отношений дружбы и добрососедства, в этом плане завтра может быть разговор о развитии двусторонних отношений", - сказал он. Представитель делегации не стал отвечать на вопрос, будут ли обсуждаться действия США в отношении КНДР.