Лавров: РФ открыта к честному взаимодействию с США и НАТО

СОЧИ, 16 октября. /ТАСС/. Россия открыта к взаимодействию с США и НАТО, но только честному и основанному на поиске баланса интересов. Об этом заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров на панельной дискуссии "Глобальная политика и ее повестка: как защитить мир" в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

"Несмотря на русофобские настроения определенной части элит на Западе, мы всегда открыты к честному взаимодействию и с США, и с ЕС, и с НАТО, - подчеркнул он. - Но именно к честному, основанному на поиске баланса интересов". "Когда применяется такой подход, то удается достичь результата", - отметил министр.

По его словам, серьезный потенциал, "адекватный процессам формирования полицентричного миропорядка", заключен в Группе двадцати, где представлены и западные страны, и Россия, и государства развивающегося мира.