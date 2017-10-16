Глава Госкомитета по межнациональным отношениям подал в отставку в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 октября. /ТАСС/. Председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Крыма Заур Смирнов подал в отставку. Об этом в понедельник сообщил глава региона Сергей Аксенов.

"По моему требованию написал заявление об отставке председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым Заур Русланович Смирнов", - написал Аксенов на своей странице в Facebook.

Смирнов возглавлял комитет по делам межнациональных отношений с апреля 2014 года. Аксенов заявил, что считает "работу Смирнова неэффективной".

"Мероприятия в сфере национальной политики, проводившиеся комитетом, носили, в основном, формальный характер. Связи с национальными общинами были недостаточными. Вместо ежедневной и системной работы с крымчанами всех национальностей, приемов граждан, постоянных поездок по Крыму, предпочтение отдавалось не несущим никакой смысловой нагрузки праздничным мероприятиям", - заявил глава региона.

По его словам, межнациональные отношения - "очень сложная и чувствительная сфера, особенно в таком многонациональном регионе как Крым". "Здесь недопустим однобокий подход к решению существующих проблем, нужна кропотливая работа с представителями всех национальностей", - отметил Аксенов.

На территории Крыма проживают представители 175 национальностей. Самой многочисленной группой являются русские (65%), на втором месте - украинцы (15,7%), на третьем - крымские татары (12%), которые являются коренным народом республики. В регионе к государственным, кроме русского, отнесены также крымско-татарский и украинский языки.

Отставки в Крыму

Масштабные кадровые изменения в Крыму начались в июле 2017 года. Сначала в отставку были отправлены вице-премьер региона Борис Зимин, министр курортов и туризма Сергей Стрельбицкий, министр топлива и энергетики Светлана Бородулина и министр ЖКХ Сергей Карпов. Затем стало известно, что написали заявления об отставке министр транспорта Анатолий Волков и главный архитектор республики Анна Царева. Также покинули свой пост главы ряда городов и районов республики, в том числе главы Ялты, Феодосии, Симферополя, Джанкойского, Кировского и Красногвардейского районов.

Аксенов заявлял, что отставки чиновников возможны и в других регионах Крыма.