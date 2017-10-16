Путин 25 октября встретится с Франком-Вальтером Штайнмайером

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин 25 октября встретится с федеральным президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, который посетит Москву с рабочим визитом. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.

Франк-Вальтер Штайнмайер посетит Москву по приглашению президента России, отметили в Кремле.

В ходе переговоров "планируется обсудить состояние и перспективы развития российско-германских отношений". "Главы государств также обменяются мнениями по ряду актуальных вопросов международной повестки дня", - отметили в Кремле.