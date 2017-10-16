Песков смутил журналистов утверждением о том, что президент РФ примет участие в ПМЭФ-2018

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МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о планах российского лидера принять участие в Санкт-Петербургском экономическом форуме 2018 года.
"Президент России примет участие в следующем Петербургском экономическом форуме", - заявил он.
Некоторые восприняли это как утверждение о том, что участие в форуме в этом статусе примет Путин и уточнили, означает ли это, что нынешний глава государства собирается участвовать в выборах, которые пройдут еще до форума. Песков охладил поспешность авторов вопроса: "Президент России примет участие в следующем Петербургском экономическом форуме".
Акцент представитель Кремля сделал на первых двух словах, подчеркнув, что никакого имени он не произносил. "Значит, послышалось", - согласился журналист.