Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.10:
$ 57.09
€ 67.3
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Посол России в КНДР: Москва сотрудничает с Пхеньяном в минимальном режиме из-за санкций

Политика
16 октября, 14:22 UTC+3 ПХЕНЬЯН ПХЕНЬЯН 16, октября. /ТАСС

Россия как член СБ ООН должна выполнять и в полной мере выполняет требования организации, отметил Александр Мацегора

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПХЕНЬЯН, 16 октября. /ТАСС/. Возможности российско-северокорейского сотрудничества сейчас используются в минимальном режиме. Об этом в интервью ТАСС сообщил посол РФ в КНДР Александр Мацегора.

Интервью

Александр Мацегора

Посол РФ в КНДР: ощущение надвигающейся катастрофы еще никогда не было таким отчетливым

Перейти в раздел Интервью

"Мы постоянно говорим нашим корейским партнерам - урегулирование ракетно-ядерной проблемы, которое повлечет за собой снятие совбезовских ограничений, создаст принципиально новую ситуацию, при которой мы могли бы обеспечить буквально взрывной рост нашей торговли, инвестиционного сотрудничества, развития связей во многих других областях. Надеемся, что в конце концов так и произойдет", - сказал дипломат.

"Россия как член СБ ООН, тем более голосовавший за эти санкции, должна выполнять и без изъятий, в полной мере выполняет эти требования. По другому и быть не может, - отметил глава дипмиссии. - И все же у нас еще остаются направления сотрудничества, по которым мы можем работать, не нарушая требований, установленных совбезовскими резолюциями".

"Я имею в виду связи по линии культурных, спортивных, молодежных, образовательных, научных обменов, - продолжил дипломат. - Научных - в тех, естественно, областях, которые не имеют отношения к ракетно-ядерным темам. Ну и конечно - торговля, хотя разрешенная к экспорту-импорту товарная номенклатура существенно сузилась".

По оценкам Мацегоры, в соответствии с резолюциями сохраняется возможность работать по проекту "Хасан- Раджин" (транзитные перевозки российского угля в Китай через северокорейский порт Раджин). "Это наша крупнейшая инвестиционная программа в КНДР. В 2017 году объем перевозки угля по этому маршруту впервые превысит 2 млн тонн", - сказал он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация на Корейском полуострове
Страны
КНДР Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография актера Дмитрия Марьянова
2
Биография Дмитрия Пескова
3
Дуров намерен обжаловать решение суда о штрафе Telegram
4
Haaretz: ВВС Израиля атаковали сирийскую батарею ПВО в окрестностях Дамаска
5
Друзья и коллеги вспоминают Дмитрия Марьянова
6
Умер актер Дмитрий Марьянов
7
Израиль уведомил Россию "в режиме реального времени" об авиаударе в Сирии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама