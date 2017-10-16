Посол России в КНДР: Москва сотрудничает с Пхеньяном в минимальном режиме из-за санкций

ПХЕНЬЯН, 16 октября. /ТАСС/. Возможности российско-северокорейского сотрудничества сейчас используются в минимальном режиме. Об этом в интервью ТАСС сообщил посол РФ в КНДР Александр Мацегора.

"Мы постоянно говорим нашим корейским партнерам - урегулирование ракетно-ядерной проблемы, которое повлечет за собой снятие совбезовских ограничений, создаст принципиально новую ситуацию, при которой мы могли бы обеспечить буквально взрывной рост нашей торговли, инвестиционного сотрудничества, развития связей во многих других областях. Надеемся, что в конце концов так и произойдет", - сказал дипломат.

"Россия как член СБ ООН, тем более голосовавший за эти санкции, должна выполнять и без изъятий, в полной мере выполняет эти требования. По другому и быть не может, - отметил глава дипмиссии. - И все же у нас еще остаются направления сотрудничества, по которым мы можем работать, не нарушая требований, установленных совбезовскими резолюциями".

"Я имею в виду связи по линии культурных, спортивных, молодежных, образовательных, научных обменов, - продолжил дипломат. - Научных - в тех, естественно, областях, которые не имеют отношения к ракетно-ядерным темам. Ну и конечно - торговля, хотя разрешенная к экспорту-импорту товарная номенклатура существенно сузилась".

По оценкам Мацегоры, в соответствии с резолюциями сохраняется возможность работать по проекту "Хасан- Раджин" (транзитные перевозки российского угля в Китай через северокорейский порт Раджин). "Это наша крупнейшая инвестиционная программа в КНДР. В 2017 году объем перевозки угля по этому маршруту впервые превысит 2 млн тонн", - сказал он.