Лавров обсудил с экспертами на Валдайском форуме мировой порядок, КНДР и Иран

СОЧИ, 16 октября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров на закрытой сессии 14-го заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" обсудил с экспертами вопросы глобального мироустройства, а также ситуацию вокруг КНДР и Ирана. Об этом ТАСС сообщил в понедельник бывший министр иностранных дел Египта, декан Школы международных отношений и публичной политики Американского университета в Каире Набиль Фахми.

По его словам, "выступление главы российского внешнеполитического ведомства, как всегда, было очень глубоким и содержательным". "Лавров говорил о мировом порядке в целом, об отношениях России и Запада, России и соседних стран, о КНДР, ситуации вокруг Ирана, глобализации, затронул многие другие темы", - сказал он. Как отметил Фахми, глава МИД РФ критически оценил позиции ряда стран по этим вопросам.

Кроме того, добавил он, Лавров затронул тему формирования международной системы, построенной на принципах уважения и равноправия. Особое внимание, по словам Фахми, глава российского дипведомства уделил растущей роли России на Ближнем Востоке.

14-е заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай" на тему "Созидательное разрушение: возникнет ли из конфликтов новый мировой порядок?" проходит в Сочи 16-19 октября.