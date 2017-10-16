Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.10:
$ 57.09
€ 67.3
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Богданов обсудил с сирийской оппозицией политическое урегулирование в стране

Политика
16 октября, 22:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, октября. /ТАСС

Москва подтвердила свою принципиальную позицию, согласно которой будущее арабской республики должны определить сами граждане через инклюзивный межсирийский диалог

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов обсудил с делегацией сирийской оппозиции во главе с лидером движения "За строительство государства" Луаем Хусейном политическое урегулирование в арабской республике. Об этом сообщили в понедельник в российском внешнеполитическом ведомстве.

"В ходе беседы состоялось обсуждение складывающейся ситуации в Сирии и вокруг нее с акцентом на необходимость активизации усилий по содействию политическому урегулированию кризиса в этой стране, - отметили в МИД РФ. - При этом с российской стороны была подтверждена неизменная принципиальная позиция в пользу определения будущего Сирии самими сирийцами через инклюзивный межсирийский диалог на основе резолюции 2254 Совета Безопасности ООН".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Богданов, Михаил Леонидович
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Сирия Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография актера Дмитрия Марьянова
2
На Мальте при взрыве автомобиля погибла журналистка
3
ВС Сирии предупредили Израиль о серьезных последствиях повторяющихся попыток агрессии
4
Биография Дмитрия Пескова
5
Глава ДНР заявил о задержании украинской группировки, причастной к гибели Моторолы
6
Багдад без боя вернул контроль над Киркуком
7
Президент Эстонии заявила, что не считает РФ враждебным государством
Темы дня
Новости партнеров
Реклама