Богданов обсудил с сирийской оппозицией политическое урегулирование в стране

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов обсудил с делегацией сирийской оппозиции во главе с лидером движения "За строительство государства" Луаем Хусейном политическое урегулирование в арабской республике. Об этом сообщили в понедельник в российском внешнеполитическом ведомстве.

"В ходе беседы состоялось обсуждение складывающейся ситуации в Сирии и вокруг нее с акцентом на необходимость активизации усилий по содействию политическому урегулированию кризиса в этой стране, - отметили в МИД РФ. - При этом с российской стороны была подтверждена неизменная принципиальная позиция в пользу определения будущего Сирии самими сирийцами через инклюзивный межсирийский диалог на основе резолюции 2254 Совета Безопасности ООН".