Посольство РФ в Норвегии считает статью о ДТП с пьяным разведчиком попыткой дискредитации

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ОСЛО, 16 октября. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Посольство РФ в Норвегии считает опубликованную в понедельник газетой Verdens Gang статью о ДТП с участием нетрезвого российского разведчика попыткой дискредитации сотрудников диппредставительства. Об этом говорится в комментарии посольства, полученном корреспондентом ТАСС.
Как пишет норвежский таблоид, еще 30 сентября полиция Осло задержала в центре столицы пьяного российского дипломата, пытавшегося скрыться с места ДТП: его автомобиль с дипломатическими номерами столкнулся с припаркованной машиной. Как якобы выяснилось впоследствии, мужчина оказался военным разведчиком, он был отпущен, когда подтвердился его дипломатический статус. В статье говорится, что дипломат был сотрудником ГРУ [Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ, которое еще в 2010 году было переименовано в Главное управление Генштаба]. Норвежские журналисты также утверждают, что в российском посольстве отказались комментировать этот инцидент.
"Статья является попыткой на пустом месте дискредитировать посольство и его сотрудников, не содержит ни одного достоверного факта в части, касающейся находившегося за рулем и хорошо известного Минобороны Норвегии и иностранным коллегам военного дипломата, к тому же придерживающегося трезвого образа жизни", - отметили в российском диппредставительстве.
По словам пресс-секретаря посольства Ольги Кирьяк, норвежские журналисты не обращались к ней за комментариями.
"Если бы обратилась, мы бы подтвердили, что действительно дорожно-транспортное происшествие имело место. В результате него никто не пострадал, а на машине имеется нескольких царапин. Хозяину пострадавшей машины, которого не удалось обнаружить в тот вечер, на лобовом стекле была оставлена вся необходимая информация", - добавили в посольстве.
Норвежские СМИ уже не в первый раз помещают на первые полосы материалы о шпионах из России, якобы работающих в Норвегии под видом дипломатов. Российское посольство в свою очередь регулярно обращает внимание на отсутствие конкретных фактов в подобных статьях и голословность выдвигаемых обвинений. В посольстве также напоминают, что норвежские спецслужбы не выявили каких-либо попыток влияния со стороны России на прошедшие в Норвегии в прошлом месяце парламентские выборы, хотя эта возможность с энтузиазмом обсуждалась СМИ, представителями экспертного сообщества и политиками.