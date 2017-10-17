Матвиенко: Россия намерена укрепить торгово-экономические и гуманитарные связи с Нигерией

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 октября./ТАСС/. Россия выступает за укрепление торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Нигерией. Об этом сообщила во вторник спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с председателем Сената национальной ассамблеи Нигерии Абубакаром Букола Сараки. Как сообщили в пресс-службе Совфеда, беседа прошла на полях 137-й ассамблеи Межпарламентского союза (МПС).
"Укрепление торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между странами очень важно. Двусторонний товарооборот последние годы растет, но этот потенциал еще до конца не использован", - сказала Матвиенко.
"В качестве перспективных направлений партнерства рассматриваем геологоразведку, атомную энергетику, реализацию инфраструктурных проектов, добавила она. - Есть хорошие возможности сотрудничества в военно-технической сфере".
Глава Совфеда также отметила рост гуманитарного сотрудничества стран. "В этом году 120 нигерийских студентов получили возможность обучаться в российских вузах благодаря межгосударственным соглашениям. В следующем году мы планируем сохранить эти показатели", - сказала Матвиенко.
По ее словам, необходимо нарастить объем межпарламентских связей, укреплять договорно-правовую базу, взять под парламентский контроль процесс согласования, вступления в силу, реализации уже подписанных соглашений.
В свою очередь, Сараки отметил высокий уровень организации ассамблеи Межпарламентского союза. Он подчеркнул, что объем сотрудничества, торгово-экономических связей не отвечает возможностям наших стран. "Есть неплохие перспективы его увеличения", - отметил представитель Нигерии.