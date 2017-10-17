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МПС принял проект резолюции по чрезвычайному пункту повестки - положению рохинджа

Политика
17 октября, 15:26 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 17, октября. /ТАСС

Власти Мьянмы считают рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Проект резолюции по чрезвычайному пункту повестки 137-й ассамблеи Межпарламентского союза (МПС) был принят во вторник на пленарном заседании.

Резолюцию "Прекращение угрожающего миру и международной безопасности острого гуманитарного кризиса, преследования и актов насилия в отношении народности рохинджа, а также обеспечение безусловного и беспрепятственного возвращения народности рохинджа на свою родину в Мьянму" подготовили совместно Индия, Марокко, Индонезия, ОАЭ, Бангладеш, Кувейт, Иран, Судан и Турция. Как объявила председатель ассамблеи, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, "с учетом мнений резолюция принята на основе консенсуса".

Ситуация в штате Ракхайн, где компактно проживают мусульмане народности рохинджа, резко обострилась 25 августа, когда сотни боевиков движения "Араканская армия спасения рохинджа" совершили нападения на 30 опорных пунктов полиции. После этого силы безопасности республики начали в регионе силовую операцию. По последним данным, столкновения унесли жизни 414 человек, более 530 тыс. жителей бежали из страны.

Власти Мьянмы считают рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш. В Ракхайне неоднократно вспыхивали конфликты на религиозной почве, приводившие к столкновениям между мусульманами и местными буддистами. По оценке ООН, рохинджа сейчас является одним из самых преследуемых национальных меньшинств в мире.

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