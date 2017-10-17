Путин 18 октября обсудит с президентом Хорватии двусторонние связи и международные вопросы

Захарова: за фейковыми аккаунтами посольств РФ стоят определенные структуры других странПолитика 17 октября, 16:16
Член диссовета: СМИ опубликовали неверные имена оппонентов диссертации МединскогоНаука 17 октября, 16:04
Каир назван самым опасным городом мира для женщинОбщество 17 октября, 16:01
Новый главный федеральный инспектор назначен в Ненецком АОВ стране 17 октября, 15:59
Стадион ЧМ-2018 в Калининграде станет базовым для футбольного клуба "Балтика"Спорт 17 октября, 15:52
Безруков признался, что "долго отходил" после просмотра фильма "Нелюбовь"Культура 17 октября, 15:51
КС Испании признал противоречащим конституции закон о референдуме КаталонииМеждународная панорама 17 октября, 15:46
Почти все билеты на российский этап Гран-при по фигурному катанию проданыСпорт 17 октября, 15:46
Росгвардия и полиция могут получить электрошоковые щиты для применения при спецоперацияхОбщество 17 октября, 15:37
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин встретится 18 октября в Сочи с президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович, прибывающей в Россию с официальным визитом по приглашению главы российского государства. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
"В ходе переговоров состоится обсуждение состояния и перспектив развития российско-хорватского сотрудничества, а также обмен мнениями по ключевым международным вопросам", - отметили в Кремле. "По итогам переговоров запланировано подписание ряда двусторонних документов", - сказали в пресс-службе.
5 октября на церемонии вручения верительных грамот президенту РФ послами ряда стран, в том числе Хорватии, Путин сообщил о предстоящем визите своей хорватской коллеги в Россию. Президент РФ тогда выразил надежду на то, что на переговорах удастся достичь договоренностей в политической, экономической и гуманитарной сферах, включая решения вопросов об открытии в Загребе российского центра науки и культуры.
Президент РФ также добавил, что в этом году отмечается 25-летие установления дипломатических отношений России с Хорватией.