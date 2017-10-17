Путин 18 октября обсудит с президентом Хорватии двусторонние связи и международные вопросы

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин встретится 18 октября в Сочи с президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович, прибывающей в Россию с официальным визитом по приглашению главы российского государства. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"В ходе переговоров состоится обсуждение состояния и перспектив развития российско-хорватского сотрудничества, а также обмен мнениями по ключевым международным вопросам", - отметили в Кремле. "По итогам переговоров запланировано подписание ряда двусторонних документов", - сказали в пресс-службе.

5 октября на церемонии вручения верительных грамот президенту РФ послами ряда стран, в том числе Хорватии, Путин сообщил о предстоящем визите своей хорватской коллеги в Россию. Президент РФ тогда выразил надежду на то, что на переговорах удастся достичь договоренностей в политической, экономической и гуманитарной сферах, включая решения вопросов об открытии в Загребе российского центра науки и культуры.

Президент РФ также добавил, что в этом году отмечается 25-летие установления дипломатических отношений России с Хорватией.