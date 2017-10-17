Медведев: РФ и Люксембург продолжают сотрудничество, несмотря на антироссийские санкции

СКОЛКОВО, 17 октября. /ТАСС/. Россия и Люксембург продолжают успешное сотрудничество, несмотря на антироссийские санкции Европы. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев по итогам переговоров с люксембургским коллегой Ксавье Беттелем.

Российский премьер признал, что санкции так или иначе оказывают влияние на отношения двух стран, в то же время отметив: "Люксембург как раз пример государства, с которым мы даже в нынешней, довольно сложной ситуации, понимая место Люксембурга в структуре европейского союза, тем не менее достаточно успешно продолжаем сотрудничество по целому ряду направлений, где-то мы даже наращиваем объемы торгового сотрудничества".

В частности, Медведев указал, что две страны в ходе сегодняшних переговоров наметили новые сферы для развития сотрудничества, одной из которых является космос. По его мнению, очевидно, что человечество в ближайшие десятилетия осуществит прорыв в космической области. "Так или иначе в повестку дня войдет вопрос о том, каким образом осваивать природные богатства, которые там существуют", - сказал Медведев.

Он добавил, что "по этой теме существует международная конвенция, а также есть желание начать заниматься этими вопросами". Хотя эти вопросы, по словам Медведева, и не входят в текущую повестку дня, но они существуют и являются весьма интересными.

Глава правительства РФ уточнил, что Москва и Люксембург на уровне межправкомиссии подготовят дорожную карту по сотрудничеству в космосе и цифровых технологиях. "Мы договорились о том, что в рамках межправительственной комиссии мы проанализируем текущую повестку, подумаем о том, где можно было бы нарастить сотрудничество. Мы только что говорили о том, что в центре внимания может быть сотрудничество в области цифровой экономики, информационных технологий, космоса. Это абсолютно новая ниша, и у наших стран есть хорошие возможности, чтобы внести свой вклад, но такая работа требует концентрации усилий", - сказал Медведев.

Он добавил, что стороны подготовят предложения по конкретным областям сотрудничества в указанных сферах и составят "достаточно детальную, подробную дорожную карту того, как двигаться в этом направлении".

Отвечая на вопрос представителя люксембургских СМИ о том, что необходимо делать для нормализации политического климата на международной арене, Медведев сказал: "Нужно встречаться, нужно стараться обсуждать самые трудные вопросы, находить решение этих трудных вопросов, как это делает премьер Люксембурга".

Глава российского кабмина добавил, что "можно постоянно дуться друг на друга, и поводов для недовольства всегда будет много, но это путь в никуда, а чем больше контактов, тем выше уровень взаимопонимания и лучше атмосфера доверия". "Нет никакой альтернативы продолжению обсуждения самых сложных вопросов, в том числе относящихся к мировой повестке дня, европейской повестке дня. Можете не сомневаться, наша страна к этому готова, и мы рады, когда наши партнеры по диалогу высказывают такую же позицию, мы всегда готовы встретиться и обсудить самые сложные вопросы, самые сложные политические и экономические вызовы", - сказал Медведев.

Премьер-министр Люксембурга отметил, что следующее заседание межправкомиссии состоится в феврале 2018 года, а к лету 2018 года стороны подготовят "какой-то пакет документов для подписания, который послужит отражением нового уровня нашего сотрудничества, который будет основан на соглашении о сотрудничестве 2011 года, которое на сегодня уже устарело, его нужно обновить". В частности, по словам Беттеля, Россия и Люксембург могли бы достичь соглашения о прямых авиаперевозках. Он выразил надежду, что стороны смогут договориться и подписать упомянутый пакет документов в интересах обеих стран.