Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.10:
$ 57.34
€ 67.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Медведев: РФ и Люксембург продолжают сотрудничество, несмотря на антироссийские санкции

Политика
17 октября, 18:14 UTC+3 СКОЛКОВО 17, октября. /ТАСС

Премьер-министр РФ уточнил, что Москва и Люксембург наметили новые сферы для развития сотрудничества, одной из которых является космос

Поделиться
Материал из 1 страницы

СКОЛКОВО, 17 октября. /ТАСС/. Россия и Люксембург продолжают успешное сотрудничество, несмотря на антироссийские санкции Европы. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев по итогам переговоров с люксембургским коллегой Ксавье Беттелем.

Российский премьер признал, что санкции так или иначе оказывают влияние на отношения двух стран, в то же время отметив: "Люксембург как раз пример государства, с которым мы даже в нынешней, довольно сложной ситуации, понимая место Люксембурга в структуре европейского союза, тем не менее достаточно успешно продолжаем сотрудничество по целому ряду направлений, где-то мы даже наращиваем объемы торгового сотрудничества".

В частности, Медведев указал, что две страны в ходе сегодняшних переговоров наметили новые сферы для развития сотрудничества, одной из которых является космос. По его мнению, очевидно, что человечество в ближайшие десятилетия осуществит прорыв в космической области. "Так или иначе в повестку дня войдет вопрос о том, каким образом осваивать природные богатства, которые там существуют", - сказал Медведев.

Он добавил, что "по этой теме существует международная конвенция, а также есть желание начать заниматься этими вопросами". Хотя эти вопросы, по словам Медведева, и не входят в текущую повестку дня, но они существуют и являются весьма интересными.

Глава правительства РФ уточнил, что Москва и Люксембург на уровне межправкомиссии подготовят дорожную карту по сотрудничеству в космосе и цифровых технологиях. "Мы договорились о том, что в рамках межправительственной комиссии мы проанализируем текущую повестку, подумаем о том, где можно было бы нарастить сотрудничество. Мы только что говорили о том, что в центре внимания может быть сотрудничество в области цифровой экономики, информационных технологий, космоса. Это абсолютно новая ниша, и у наших стран есть хорошие возможности, чтобы внести свой вклад, но такая работа требует концентрации усилий", - сказал Медведев.

Он добавил, что стороны подготовят предложения по конкретным областям сотрудничества в указанных сферах и составят "достаточно детальную, подробную дорожную карту того, как двигаться в этом направлении".

Отвечая на вопрос представителя люксембургских СМИ о том, что необходимо делать для нормализации политического климата на международной арене, Медведев сказал: "Нужно встречаться, нужно стараться обсуждать самые трудные вопросы, находить решение этих трудных вопросов, как это делает премьер Люксембурга".

Глава российского кабмина добавил, что "можно постоянно дуться друг на друга, и поводов для недовольства всегда будет много, но это путь в никуда, а чем больше контактов, тем выше уровень взаимопонимания и лучше атмосфера доверия". "Нет никакой альтернативы продолжению обсуждения самых сложных вопросов, в том числе относящихся к мировой повестке дня, европейской повестке дня. Можете не сомневаться, наша страна к этому готова, и мы рады, когда наши партнеры по диалогу высказывают такую же позицию, мы всегда готовы встретиться и обсудить самые сложные вопросы, самые сложные политические и экономические вызовы", - сказал Медведев.

Премьер-министр Люксембурга отметил, что следующее заседание межправкомиссии состоится в феврале 2018 года, а к лету 2018 года стороны подготовят "какой-то пакет документов для подписания, который послужит отражением нового уровня нашего сотрудничества, который будет основан на соглашении о сотрудничестве 2011 года, которое на сегодня уже устарело, его нужно обновить". В частности, по словам Беттеля, Россия и Люксембург могли бы достичь соглашения о прямых авиаперевозках. Он выразил надежду, что стороны смогут договориться и подписать упомянутый пакет документов в интересах обеих стран.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Беттель, Ксавье Медведев, Дмитрий Анатольевич
Темы
Санкции в отношении России
Страны
Россия Люксембург
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
КС: Додон может лишиться поста президента Молдавии из-за конфликта с правительством
2
Свидетели рассказали о "черной кассе" и обналичивании средств в студии Серебренникова
3
Биография Дмитрия Пескова
4
Биография актера Дмитрия Марьянова
5
В Киеве начались столкновения митингующих с полицией
6
Умер актер Дмитрий Марьянов
7
Авиалайнер XXI века: в чем секрет новейшего российского самолета МС-21
Темы дня
Новости партнеров
Реклама