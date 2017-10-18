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Ушаков: контакты Путина на саммите АТЭС, включая с Трампом, пока не прорабатываются

Политика
18 октября, 9:32 UTC+3

Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества пройдет во Вьетнаме 10-11 ноября, в нем примут участие лидеры 21 страны

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Помощник президента РФ Юрий Ушаков

Помощник президента РФ Юрий Ушаков

© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Возможные встречи президента РФ Владимира Путина с другими мировыми лидерами, в том числе с президентом США Дональдом Трампом, на предстоящем во Вьетнаме саммите АТЭС пока не прорабатывались. Об этом журналистам сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

"Еще времени много, еще конкретные контакты не планируются на саммите", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос, возможна ли встреча лидеров РФ и США во Вьетнаме.

Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества пройдет в этом году во Вьетнаме 10-11 ноября. Планируется, что в нем примут участие лидеры 21 страны.

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Персоны
Трамп, Дональд Ушаков, Юрий Викторович Путин, Владимир Владимирович
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