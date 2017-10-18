Ушаков: контакты Путина на саммите АТЭС, включая с Трампом, пока не прорабатываются

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Возможные встречи президента РФ Владимира Путина с другими мировыми лидерами, в том числе с президентом США Дональдом Трампом, на предстоящем во Вьетнаме саммите АТЭС пока не прорабатывались. Об этом журналистам сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.
"Еще времени много, еще конкретные контакты не планируются на саммите", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос, возможна ли встреча лидеров РФ и США во Вьетнаме.
Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества пройдет в этом году во Вьетнаме 10-11 ноября. Планируется, что в нем примут участие лидеры 21 страны.