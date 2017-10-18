Лавров: Москва заинтересована в стабильном развитии Западных Балкан

СОЧИ, 18 октября. /ТАСС/. Россия заинтересована в стабильном развитии Западных Балкан и преодолении сохраняющихся в этом регионе разногласий. Об этом заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович, которая прибыла в Сочи для переговоров с главой российского государства Владимиром Путиным.

"Мы заинтересованы в том, чтобы Западные Балканы развивались стабильно, преодолевая те внутренние противоречия, которые пока еще сохраняются, - подчеркнул министр. - Убеждены, что в рамках нашего общего континента важно быть открытыми к сотрудничеству со всеми, не пытаться действовать по принципу "с нами или против нас". Рады, что Хорватия стремится проводить многовекторную внешнюю политику".

"Уверен, что все это и наши торгово-экономические связи вы подробно обсудите с президентом Путиным", - добавил Лавров.

В свою очередь президент Хорватии выразила надежду, что ее визит в Россию послужит развитию отношений двух стран: "Надеюсь, что этот визит станет новой ступенью во взаимоотношениях РФ и Хорватии".

Грабар-Китарович находится в России с официальным визитом 18-20 октября по приглашению российского лидера. Как сообщила пресс-служба Кремля, лидеры двух стран обсудят в среду в Сочи состояние и перспективы развития российско-хорватского сотрудничества, а также обменяются мнениями по ключевым международным вопросам. По итогам встречи запланировано подписание ряда двусторонних документов.

В четверг с президентом Хорватии в Москве встретится премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.