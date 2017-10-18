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Матвиенко надеется на неполитизированное решение Венецианской комиссии по Украине

Политика
18 октября, 15:55 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 18, октября. /ТАСС

Комиссия должна дать правовую оценку украинскому закону "Об образовании", отметила спикер Совфеда

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко надеется, что решение Венецианский комиссии по закону Украины " Об образовании" в этот раз не будет политизированным.

Об этом сенатор заявила на итоговой пресс-конференции 137-й ассамблеи Межпарламентского союза (МПС).

"Мы надеемся, что в этот раз оценка Венецианский комиссии будет не политизированная, а сугубо юридическая, правовая. Другой не может быть по этому закону", - сказал она.

Матвиенко подчеркнула, что позиция о дискриминационности и антидемократичности украинского закона выражена в жесткой резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы. С такими оценками закона выступили Венгрия, Польша, Румыния, Молдавия и Россия. На заседании Совета Федерации было принято и направлено всем парламентам заявление о недопустимости дискриминации. "Мы по своей парламентской линии работаем, Министерство иностранных дел в контактах с внешнеполитическими ведомствами", - сказала спикер Совфеда.

Матвиенко также отметила, что под давлением общественности Верховная рада была вынуждена направить закон на оценку в Венецианскую комиссию, которая является европейским арбитром оценки законов европейских государств на предмет соответствия международному праву. "Такими совместными усилиями мы считаем, что мы создадим условия для того, что Верховная рада отменила бы в этом законе и изменила дискриминационные меры по отношению к национальным меньшинствам", - сказала политик.

В конце сентября на Украине был принят закон "Об образовании", ограничивающий возможность обучения на языках нацменьшинств. В ближайшие годы, по мере поэтапного вступления закона в силу, преподавание на языках меньшинств будет возможно только в начальной школе, дальнейшее обучение допускается только на украинском языке. Россия резко раскритиковала закон, нарушающий подписанные Киевом международные соглашения в сфере защиты прав человека. Острой критике языковую норму подвергли и западные соседи Украины, в связи с чем закон был отравлен на изучение в Венецианскую комиссию.

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Темы
Кризис на Украине Ситуация вокруг закона об образовании на Украине
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Украина
Персоны
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