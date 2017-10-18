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Лавров обсудит 20 октября с Ягландом участие России в деятельности Совета Европы

Политика
18 октября, 20:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, октября. /ТАСС

В российском дипведомстве заявили о продолжении диалога с генсеком СЕ по актуальным проблемам европейской повестки дня

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудит 20 октября в Москве с генеральным секретарем Совета Европы (СЕ) Турбьёрном Ягландом вопросы деятельности РФ в данной организации. Об этом сообщили в среду в российском МИД .

В ходе визита 19-20 октября Ягланд также встретится с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, спикером Госдумы Вячеславом Володиным, уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой.

"Планируется обсудить широкий круг вопросов участия России в деятельности Совета Европы, - отметили в российском дипведомстве. - Будет продолжен диалог с генеральным секретарем СЕ по актуальным проблемам европейской повестки дня".

Москва за укрепление роли Совета Европы

Российская сторона, подчеркивают в Москве, выступает за укрепление роли Совета Европы "как одной из наиболее авторитетных и представительных международных организаций европейского континента". "На основе конвенций и протоколов СЕ развивается строительство общеевропейского гуманитарно-правового пространства Большой Европы, укрепляются ценности демократии, механизмы защиты прав человека, верховенства закона, - говорится в комментарии. - Совет Европы содействует развитию межкультурного диалога, включая его религиозное измерение".

Россия за 21 год с момента вступления в Совет "прошла большой путь в деле строительства правового государства, развития плюралистической демократии, соблюдения прав человека, проведены масштабные реформы во всех сферах общественной жизни", отметили в МИД РФ.

"Участие в договорно-правовых актах СЕ, а также в разработке новых конвенций позволяет нашей стране полноправно сотрудничать в создании общеевропейского правового пространства, - обратили внимание в министерстве. - Россия ратифицировала 64 конвенции, в том числе Устав Совета Европы и Конвенцию о защите прав человека и основных свобод".

Ярким примером в Москве считают участие России в процессе открытия к подписанию Конвенции СЕ о борьбе с фальсификацией медицинской продукции и сходными преступлениями, угрожающими здоровью населения.

В настоящее время российская сторона активно участвует в работе всех структур Совета Европы, кроме его консультативного органа - Парламентской ассамблеи. "Обеспокоенность Российской Федерации углубляющимся кризисом в ПАСЕ обусловила принятие решения о приостановке уплаты Россией своего взноса в Совет Европы за 2017 год до безусловного восстановления в полном объеме полномочий делегации Федерального Собрания Российской Федерации в ПАСЕ, - говорится в комментарии. - При этом Российская Федерация продолжает полноценно работать в Совете Европы, включая выполнение обязательств по конвенциям, в которых она принимает участие".

Уникальный механизм

Москва рассматриваем Совет Европы "в качестве уникального механизма отраслевого сотрудничества стран Европы, ценность которого состоит в сочетании возможностей для обмена передовой практикой и выработки общих подходов на экспертном уровне, их закрепления на политическом уровне тематическими конференциями министров". В дипведомстве информировали, что 2 ноября российская делегация примет участие в 17-й сессии Конференции министров стран-членов СЕ, ответственных за пространственное планирование (СЕМАТ) в Бухаресте.

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Персоны
Ягланд, Турбьёрн Лавров, Сергей Викторович Володин, Вячеслав Викторович Матвиенко, Валентина Ивановна Москалькова, Татьяна Николаевна
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