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Нижегородские депутаты предложили сделать выборы мэра Нижнего Новгорода прямыми

Политика
18 октября, 20:00 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 18, октября. /ТАСС

Ранее губернатор региона Глеб Никитин предложил региональному парламенту выстроить единую вертикаль в системе управления города

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 октября. /ТАСС/. Депутаты гордумы Нижнего Новгорода обратились к врио губернатора Нижегородской области Глебу Никитину с предложением сделать выборы главы города прямыми, а также перейти к единой вертикали в системе управления Нижним Новгородом. Об этом стало известно в среду в ходе заседания гордумы под председательством мэра города Елизаветы Солонченко, передает корреспондент ТАСС.

"Уважаемый Глеб Сергеевич, в связи с предложенной вами реформой местного самоуправления в городе Нижнем Новгороде <…> обращаемся к вам с предложением принять решение с учетом мнения депутатов и жителей города. <…> Предлагаем совместную работу в существующей системе органов местного самоуправления, а перед окончанием срока полномочий городской думы [в 2020 году] и главы города Нижнего Новгорода вернуться к обсуждению этого вопроса и внести на рассмотрение Законодательного собрания Нижегородской области и принять закон о всенародном избрании главы города", - зачитал текст обращения к Никитину заммэра города Михаил Кузнецов.

Ранее сообщалось, что Никитин предложил региональному парламенту выстроить единую вертикаль в системе управления Нижнего Новгорода вместо существующих сейчас главы города и главы администрации. Он проинформировал депутатский корпус о том, что такой законопроект планирует внести на их рассмотрение.

По словам Никитина, существующая с 2010 года система управления городом не соответствует тем задачам, которые стоят перед Нижним Новгородом. При этом врио главы региона отметил, что система избрания главы города останется прежней, то есть избирать на пост будут через представление соответствующего кандидата конкурсной комиссии на рассмотрение гордумы. Также накануне он предложил кандидатуру депутата Госдумы Владимира Панова на пост сити- менеджера Нижнего Новгорода в случае перехода на единую вертикаль власти в системе управления городом.

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