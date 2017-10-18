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Москва рассчитывает, что Киев не использует протесты у Рады для эскалации в Донбассе

Политика
18 октября, 19:55 UTC+3 МОСКВА 18, октября. /ТАСС

Россия внимательно следит за происходящим в столице Украины, отметили в МИД РФ

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что украинское руководство не будет использовать протесты в Киеве у здания Верховной рады для эскалации ситуации на Донбассе. Об этом в среду заявили в МИД РФ.

В Москве "внимательно следят за протестами, не утихающими в центре Киева у здания Верховной рады". "Эти события свидетельствуют о накопившейся в украинском обществе усталости от нереализованности многочисленных обещаний властей преодолеть тяжелый социально-экономический кризис, справиться с коррупцией, качественно улучшить жизнь населения страны, - обратили внимание в российском дипведомстве. - Вновь, как почти четыре года назад, на площадях украинской столицы звучат призывы к отставке президента. Невольно возникает ощущение дежавю".

"Рассчитываем, что киевское руководство не будет пытаться использовать нынешнюю политическую турбулентность для очередной эскалации ситуации в Донбассе, - подчеркнули в министерстве. - Это имело бы самые серьезные последствия для внутриукраинского урегулирования".

Во вторник у здания Верховной рады начался митинг, участники которого требуют отмены депутатской неприкосновенности, внесения изменений в избирательное законодательство, а также создания Антикоррупционного суда. Организаторами акции выступили сразу несколько политических сил - партии "Самопомощь", "Батькивщина", "Рух новых сил", "5.10", а также ряд ультраправых организаций "Свобода", "Национальный корпус" и "Правый сектор" (последний запрещен в РФ).

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