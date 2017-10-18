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Володин: ПАСЕ перестала быть местом для дискуссий

Политика
18 октября, 20:39 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 18, октября. /ТАСС

Спикер Госдумы сделал это заявление на закрытом заседании международного клуба "Валдай"

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СОЧИ, 18 октября. /ТАСС/. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) перестала быть местом для дискуссий в отличие от Госдумы.

Соответствующие высказывания спикера Госдумы Вячеслава Володина на закрытом заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" журналистам привел один из участников встречи.

В частности, по его словам, председатель палаты предложил своим собеседникам "вдуматься в то, как парламентскую делегацию лишают права голоса". После этого Володину заметили, что, напротив, Госдума стала местом для дискуссий. "Он усилил этот тезис, сказав, "да, но вот Европа, ПАСЕ, - не место для дискуссий", - рассказал участник встречи.

Российская делегация в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена основных полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении делегации РФ в ее правах, но санкции остались в силе: Россия лишена права голоса, а также участия в работе руководящих органов ПАСЕ и ее миссий по наблюдению за выборами на пространстве СЕ.

В ответ РФ заявила, что приостанавливает свое участие в деятельности ПАСЕ вплоть до конца 2015 года. В январе 2016 года делегация РФ отказалась подавать заявку на подтверждение полномочий на тот год.

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