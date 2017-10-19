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Выступление Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба "Валдай". Видеотрансляция

Политика
19 октября, 16:43 UTC+3

Темой заседания клуба стал вопрос о том, возникнет ли из конфликтов новый мировой порядок

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Материал из 1 страницы

Ruptly

Президент России Владимир Путин выступает на итоговой пленарной сессии ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи.

Общая тема 14-го заседания клуба касается вопроса о том, возникнет ли из конфликтов новый мировой порядок. Пленарное заседание, в котором принимает участие российский лидер, получило название "Мир будущего: через столкновение к гармонии".

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Темы
Заседание дискуссионного клуба "Валдай" - 2017
Страны
Россия
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