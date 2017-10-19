Выступление Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба "Валдай". Видеотрансляция

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Президент России Владимир Путин выступает на итоговой пленарной сессии ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи.

Общая тема 14-го заседания клуба касается вопроса о том, возникнет ли из конфликтов новый мировой порядок. Пленарное заседание, в котором принимает участие российский лидер, получило название "Мир будущего: через столкновение к гармонии".