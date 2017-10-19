Калининградский губернатор назначил первого вице-премьера и министра торговли области

КАЛИНИНГРАД, 19 октября. /ТАСС/. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов назначил Алексея Родина первым вице-премьером областного правительства. Министром по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли области назначен Дмитрий Кусков. Об этом сообщила в четверг пресс-служба областного правительства.

Родин с октября 2016 года исполнял обязанности руководителя аппарата областного правительства, теперь он совместит эту должность с постом первого вице-премьера. Кусков был временно исполняющим обязанности главы вверенного ему ведомства с января 2017 года. Алиханов провел встречи с назначенными министрами и обозначил круг задач, которые стоят перед ними.

"В вашу сферу деятельности будет входить координация работы министерства регионального контроля (надзора), агентства по обеспечению деятельности мировых судей, агентства ЗАГС и правового управления правительства", - отметил губернатор на встрече с Алексеем Родиным. Глава области добавил, что перед первым вице-премьером областного правительства сохранятся обязанности обеспечения визитов в регион российских и иностранных делегаций, официальных лиц, представителей международных и общественных организаций, взаимодействие со службами протокола Администрации Президента России, Председателя Правительства РФ, Совета Федерации, федеральных министерств и в целом организация работы аппарата правительства Калининградской области.

Перед главой министра по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли поставлена задача объединения всех фондов поддержки и развития бизнеса области в единую структуру, которая будет обладать широким функционалом и возможностью комбинировать различные меры помощи предпринимательскому сообществу. Глава области также предложил Кускову в течение месяца представить индустриальную стратегию региона и обратить внимание на борьбу с несанкционированной торговлей.

О министрах

Алексей Родин родился 27 июня 1978 года в Ульяновске, имеет два высших образования: по специальностям "Менеджмент" и "Юриспруденция". С 2008 года работал в Министерстве юстиции Российской Федерации. С сентября 2015 года руководил секретариатом заместителя председателя правительства Калининградской области. В октябре 2016 года был назначен врио руководителя аппарата правительства региона.

Дмитрий Кусков родился 21 мая 1985 года Москве. В 2008 году получил дипломы о высшем образовании факультета прикладной механики МАИ по специальностям инженер и экономист. С 2008 по 2015 годы прошел путь от старшего специалиста первого разряда до начальника отдела тарифного регулирования и анализа внешнеэкономической деятельности Министерства экономического развития и торговли РФ.

С 2015 года работал заместителем директора департамента международного сотрудничества Минпромторга РФ. В январе 2017 года распоряжением врио губернатора назначен врио министра по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области.