Калининградский губернатор назначил первого вице-премьера и министра торговли области

Биография телеведущей Ксении СобчакБиографии и справки 19 октября, 15:36
Касаткина заявила, что выход в полуфинал "ВТБ Кубка Кремля" стал для нее неожиданнымСпорт 19 октября, 15:36
Лысаков попросит кабмин отменить выезд ГИБДД на ДТП без жертвОбщество 19 октября, 15:28
Решение о возможных изменениях в конструкции Ка-52 после случайного выстрела примет МО РФАрмия и ОПК 19 октября, 15:24
"Сумма" хочет купить весь пакет РЖД в "Трансконтейнере", готова идти на открытый конкурсЭкономика и бизнес 19 октября, 15:13
Власти Москвы на 30% сократили расходы на проведение новогодних мероприятийЭкономика и бизнес 19 октября, 15:11
Алексей Учитель представит фильм "Матильда" в "Ельцин Центре" 9 ноябряКультура 19 октября, 15:10
Миллионы масляных светильников продают в дни Дивали индийские горшечникиОбщество 19 октября, 14:58
Минприроды серьезно повысит ставку экологического сбора для пластиковой упаковкиЭкономика и бизнес 19 октября, 14:57
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КАЛИНИНГРАД, 19 октября. /ТАСС/. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов назначил Алексея Родина первым вице-премьером областного правительства. Министром по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли области назначен Дмитрий Кусков. Об этом сообщила в четверг пресс-служба областного правительства.
Родин с октября 2016 года исполнял обязанности руководителя аппарата областного правительства, теперь он совместит эту должность с постом первого вице-премьера. Кусков был временно исполняющим обязанности главы вверенного ему ведомства с января 2017 года. Алиханов провел встречи с назначенными министрами и обозначил круг задач, которые стоят перед ними.
"В вашу сферу деятельности будет входить координация работы министерства регионального контроля (надзора), агентства по обеспечению деятельности мировых судей, агентства ЗАГС и правового управления правительства", - отметил губернатор на встрече с Алексеем Родиным. Глава области добавил, что перед первым вице-премьером областного правительства сохранятся обязанности обеспечения визитов в регион российских и иностранных делегаций, официальных лиц, представителей международных и общественных организаций, взаимодействие со службами протокола Администрации Президента России, Председателя Правительства РФ, Совета Федерации, федеральных министерств и в целом организация работы аппарата правительства Калининградской области.
Перед главой министра по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли поставлена задача объединения всех фондов поддержки и развития бизнеса области в единую структуру, которая будет обладать широким функционалом и возможностью комбинировать различные меры помощи предпринимательскому сообществу. Глава области также предложил Кускову в течение месяца представить индустриальную стратегию региона и обратить внимание на борьбу с несанкционированной торговлей.
Алексей Родин родился 27 июня 1978 года в Ульяновске, имеет два высших образования: по специальностям "Менеджмент" и "Юриспруденция". С 2008 года работал в Министерстве юстиции Российской Федерации. С сентября 2015 года руководил секретариатом заместителя председателя правительства Калининградской области. В октябре 2016 года был назначен врио руководителя аппарата правительства региона.
Дмитрий Кусков родился 21 мая 1985 года Москве. В 2008 году получил дипломы о высшем образовании факультета прикладной механики МАИ по специальностям инженер и экономист. С 2008 по 2015 годы прошел путь от старшего специалиста первого разряда до начальника отдела тарифного регулирования и анализа внешнеэкономической деятельности Министерства экономического развития и торговли РФ.
С 2015 года работал заместителем директора департамента международного сотрудничества Минпромторга РФ. В январе 2017 года распоряжением врио губернатора назначен врио министра по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области.