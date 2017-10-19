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В МИД РФ заявили о возможной эскалации ситуации в Каталонии

Политика
19 октября, 16:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, октября. /ТАСС

Отмечается, что в регионе могут произойти "массовые столкновения"

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МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Российское внешнеполитическое ведомство не исключает обострения обстановки в Каталонии, начиная с 19 октября. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном в четверг на официальной странице министерства в Twitter.

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"Не исключено серьезное обострение обстановки в Каталонии с 19.10, - говорится в сообщении - Возможны массовые шествия и столкновения".

1 октября в регионе прошло голосование по вопросу о выходе из состава Испании, в котором приняли участие 2,28 млн из 5,31 млн имеющих право голоса каталонцев, при этом 90,18% участников плебисцита высказались за независимость. Мадрид считает референдум нелегитимным и отказывается признавать его результаты.

10 октября глава Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что его правительство не намерено отступать от принятых обязательств и будет исполнять каталонский закон о референдуме, формально предполагающий одностороннее провозглашение независимости от Испании. Вместе с тем глава автономии отметил, что Барселона рассчитывает на разумный диалог с Мадридом и приостанавливает формальный процесс одностороннего провозглашения государственного суверенитета. Вслед за этим глава Каталонии и другие руководители автономии подписали документ о провозглашении независимости региона от Испании, однако в действие он пока не вступил.

В четверг Пучдемон направил письмо премьер-министру Испании Мариано Рахою, в котором пригрозил устроить голосование в каталонском парламенте по вопросу объявления независимости, если Мадрид не согласится на диалог. Правительство Испании в ответ на это заявило, что начинает процедуру запуска 155-й статьи конституции, которая позволяет ограничить самоуправление Каталонии.

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Референдум о независимости Каталонии
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Рахой, Мариано Пучдемон, Карлес
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