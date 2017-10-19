Путин: тема Магнитского используется для антироссийской истерии

СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Тема Магнитского используется на Западе для раздувания очередной антироссийкой истерии, хотя в основе этой истории лежит обыкновенный криминал. Об этом сказал президент Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

"(Тема Магнитского - прим. ТАСС) просто используется для раздувания какой-то очередной антироссийской истерии", - сказал президент, отвечая на вопрос, вызывает ли у него тревогу тот факт, что Канада присоединилась к акту Магнитского, и многие страны также заявляли, что готовы поддержать тот закон.

Путин отметил, что ни у кого при этом нет желания увидеть, что лежит в основе этой проблемы. "В основе - обыкновенный криминал - жульничество и воровство", - сказал президент.