Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.10:
$ 57.57
€ 67.93
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин: тема Магнитского используется для антироссийской истерии

Политика
19 октября, 18:59 UTC+3

Президент РФ подчеркнул, что в основе этой истории лежит обыкновенный криминал

Поделиться
Материал из 1 страницы

СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Тема Магнитского используется на Западе для раздувания очередной антироссийкой истерии, хотя в основе этой истории лежит обыкновенный криминал. Об этом сказал президент Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

"(Тема Магнитского - прим. ТАСС) просто используется для раздувания какой-то очередной антироссийской истерии", - сказал президент, отвечая на вопрос, вызывает ли у него тревогу тот факт, что Канада присоединилась к акту Магнитского, и многие страны также заявляли, что готовы поддержать тот закон.

Путин отметил, что ни у кого при этом нет желания увидеть, что лежит в основе этой проблемы. "В основе - обыкновенный криминал - жульничество и воровство", - сказал президент.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Акт Магнитского Заседание дискуссионного клуба "Валдай" - 2017
Страны
Канада
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин раскритиковал экс-главу МИД РФ Козырева
2
В Госдуме заявили, что у России есть потенциал, чтобы кормить 1,3 млрд человек
3
"Газпром" изучает возможности защиты своих прав за наложенный Украиной штраф в $6,7 млрд
4
СК РФ подтвердил возбуждение дела о хищении денег у Этуша
5
Путин: ЕГЭ ограничивает творчество
6
Путин считает чрезмерное доверие Западу главной ошибкой РФ последних лет
7
Рогозин предлагает запретить госзакупки импортного ПО без раскрытия исходных кодов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама