Путин: тема Магнитского используется для антироссийской истерии

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СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Тема Магнитского используется на Западе для раздувания очередной антироссийкой истерии, хотя в основе этой истории лежит обыкновенный криминал. Об этом сказал президент Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
"(Тема Магнитского - прим. ТАСС) просто используется для раздувания какой-то очередной антироссийской истерии", - сказал президент, отвечая на вопрос, вызывает ли у него тревогу тот факт, что Канада присоединилась к акту Магнитского, и многие страны также заявляли, что готовы поддержать тот закон.
Путин отметил, что ни у кого при этом нет желания увидеть, что лежит в основе этой проблемы. "В основе - обыкновенный криминал - жульничество и воровство", - сказал президент.