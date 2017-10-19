Путин раскритиковал экс-главу МИД РФ Козырева

СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подверг критике позицию бывшего министра иностранных дел России Андрея Козырева, использовав шутливую форму.

На заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" один из участников обратился к главе государства с вопросом про национальные интересы России. Он напомнил о разговоре Козырева с 37-м президентом США Ричардом Никсоном о том, что у России нет национальных интересов, есть только общечеловеческие интересы, а Никсон на это покачал головой.

"Это говорит о том, что у Никсона есть голова. А у господина Козырева, к сожалению, отсутствует. Коробка есть черепная только, но головы как таковой нет", - заметил Путин.

Андрей Козырев был главой МИД РФ с октября 1990 года по январь 1996 года.