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Путин раскритиковал экс-главу МИД РФ Козырева

Политика
19 октября, 19:53 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 19, октября. /ТАСС

По словам главы государства, у дипломата "коробка есть черепная только, но головы как таковой нет"

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СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подверг критике позицию бывшего министра иностранных дел России Андрея Козырева, использовав шутливую форму.

На заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" один из участников обратился к главе государства с вопросом про национальные интересы России. Он напомнил о разговоре Козырева с 37-м президентом США Ричардом Никсоном о том, что у России нет национальных интересов, есть только общечеловеческие интересы, а Никсон на это покачал головой.

"Это говорит о том, что у Никсона есть голова. А у господина Козырева, к сожалению, отсутствует. Коробка есть черепная только, но головы как таковой нет", - заметил Путин.

Андрей Козырев был главой МИД РФ с октября 1990 года по январь 1996 года.

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Заседание дискуссионного клуба "Валдай" - 2017
Персоны
Путин, Владимир Владимирович Козырев, Андрей Владимирович
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