Путин: выступление лидера КНР на съезде КПК говорит, что Китай устремлен в будущее

СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает недавнее выступление председателя КНР Си Цзиньпина на съезде компартии Китая свидетельством тому, что страна устремлена в будущее.

"Без всяких сомнений, то, что было сказано председателем КНР, его речь и обсуждения, которые сейчас проходят, говорят о том, что Китай устремлен в будущее", - заявил российский лидер на заседании дискуссионного клуба "Валдай".

Президент также отметил "необычную открытость" нынешнего съезда. Путин констатировал "замечательные перспективы" Китая в экономике. По его мнению, в целом КНР, как и Индия, являются безусловным драйвером мировой экономики.

Говоря о своих отношениях с председателем КНР, Путин напомнил, что при встречах они называют друг друга друзьями. Он признал, что оба лидера отстаивают интересы своих государств, которые, однако, часто совпадают или близки. Президент назвал "удивительной ситуацией" процесс поиска компромиссов в отношениях с КНР. "Мы всегда находим консенсус, всегда договариваемся, ищем какие-то варианты компромиссов и находим их, и в конечном итога получается, что эти договоренности идут на пользу обоим государствам", - рассказал он.