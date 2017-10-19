Путин: Россия будет способствовать нераспространению ОМУ

СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заверил, что Москва продолжит усилия по предотвращению распространения оружия массового уничтожения.

"Будем способствовать. Конечно, мы в этом заинтересованы и будем работать", - заявил глава государства, отвечая на вопросы участников Международного дискуссионного клуба "Валдай".