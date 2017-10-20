Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.10:
$ 57.57
€ 67.93
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Заявлена первая отставка в правительстве Новосибирской области после смены губернатора

Политика
20 октября, 8:36 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 20, октября. /ТАСС

Согласно проекту постановления врио главы региона, из состава правительства исключен Сергей Пыхтин, занимающий должность министра соцразвития

Поделиться
Материал из 1 страницы
Сергей Пыхтин

Сергей Пыхтин

© Александр Бендюков/интернет-журнал Сиб.фм

НОВОСИБИРСК, 20 октября. /ТАСС/. Проект постановления губернатора Новосибирской области об исключении из состава правительства региона Сергея Пыхтина, занимающего должность министра соцразвития, появился на портале "Электронная демократия".

"Внести в состав правительства Новосибирской области… следующее изменение: исключить из состава правительства Новосибирской области Пыхтина Сергея Иосифовича", - говорится в опубликованном тексте проекта.

Документ подготовлен департаментом организации управления и государственной гражданской службы администрации губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области. Как следует из текста, подписать его должен временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Травников, его имя стоит в разделе для подписи. Данный проект находится на региональном сайте "Электронная демократия" в стадии обсуждения, датой окончания обсуждения указано 22 октября 2017 года.

Ранее сообщалось, что Пыхтин в ранге министра социального развития области ушел в отпуск по состоянию здоровья летом 2016 года. В 2017 году началась реформа профильного министерства, в результате чего было создано новое Министерство труда и социального развития Новосибирской области путем слияния Минсоцразвития и Минтруда. Возглавил новую структуру экс-замминистра здравоохранения Новосибирской области Ярослав Фролов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Травников, Андрей Александрович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минобороны РФ: США впервые признали применение террористами химоружия в Идлибе
2
Рогозин предлагает запретить госзакупки импортного ПО без раскрытия исходных кодов
3
Вступает в силу новый административный регламент ГИБДД
4
Биография Дмитрия Пескова
5
Внук Брежнева обратился в суд Новосибирска с жалобой на размещение фото деда в рекламе
6
Глава "Роскино" заявила, что подвергалась домогательствам со стороны Харви Вайнштейна
7
Lexus за 6 млн рублей угнали у финдиректора коммерческой фирмы на Арбате
Темы дня
Новости партнеров
Реклама