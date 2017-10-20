Заявлена первая отставка в правительстве Новосибирской области после смены губернатора

НОВОСИБИРСК, 20 октября. /ТАСС/. Проект постановления губернатора Новосибирской области об исключении из состава правительства региона Сергея Пыхтина, занимающего должность министра соцразвития, появился на портале "Электронная демократия".

"Внести в состав правительства Новосибирской области… следующее изменение: исключить из состава правительства Новосибирской области Пыхтина Сергея Иосифовича", - говорится в опубликованном тексте проекта.

Документ подготовлен департаментом организации управления и государственной гражданской службы администрации губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области. Как следует из текста, подписать его должен временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Травников, его имя стоит в разделе для подписи. Данный проект находится на региональном сайте "Электронная демократия" в стадии обсуждения, датой окончания обсуждения указано 22 октября 2017 года.

Ранее сообщалось, что Пыхтин в ранге министра социального развития области ушел в отпуск по состоянию здоровья летом 2016 года. В 2017 году началась реформа профильного министерства, в результате чего было создано новое Министерство труда и социального развития Новосибирской области путем слияния Минсоцразвития и Минтруда. Возглавил новую структуру экс-замминистра здравоохранения Новосибирской области Ярослав Фролов.